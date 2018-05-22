ПАО "МРСК Центра и Приволжья" обращается к гражданам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности вблизи энергообъектов

В связи с установившейся высокой положительной дневной температурой ПАО "МРСК Центра и Приволжья" обращает внимание граждан на действие пожароопасного режима на территории ответственности энергокомпании и напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при проведении работ и во время отдыха.

С наступлением жаркой и сухой погоды повышается риск возникновения пожаров. Необдуманные действия могут привести к распространению огня, повреждению опор воздушных линий электропередачи и затруднить обеспечение надежного электроснабжения потребителей.

Чтобы отдых на природе не стал причиной нарушения электроснабжения жилых районов и социально-значимых объектов необходимо соблюдать важные правила пожарной безопасности: запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ вблизи объектов электросетевого хозяйства и на территории охранных зон, представляющих собой расстояние от воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ - 2 метра, напряжением 10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, а 110 кВ – 20 метров, расстояние в случае с кабельными линиями – 1 метр.

Берегите себя и соблюдайте правила пожарной безопасности! Немедленно сообщайте о случаях повреждения оборудования электросетевого комплекса и возгорании вблизи энергообъектов по круглосуточному федеральному номеру "единого контакт-центра": 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный из любой точки России).