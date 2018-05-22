Приборы учета электроэнергии нового поколения устанавливают на коммерческих объектах Махачкалы дагестанские энергетики

Специалисты Махачкалинских горсетей – территориального подразделения управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Дагестанская сетевая компания" (входит в ГК "Россети") приступили к установке в дагестанской столице приборов учета нового поколения. Ход работ лично контролирует управляющий директор АО Дагестанская сетевая компания" Муртазали Гитинасулов.

Преимуществ у "умных" счетчиков на порядок выше тех, что устанавливались ранее, при этом принцип их работы достаточно прост. Такие приборы учета электроэнергии надежнее, накапливают и хранят в себе энергопараметры, которые через GSM-модуль передаются на центральный сервер МРСК Северного Кавказа. "Умный" счетчик фиксирует и потребляемую мощность, и отключение одной из фаз, и уровень напряжения, а также состояние электронных пломб. Может также легко вычислить любое вмешательство в его работу. Внедрение таких приборов учета позволит получать реальную картину состояния потребления электроэнергии и исключить факты хищений киловатт.

"Установка приборов учета электроэнергии нового поколения – это в том числе своего рода подготовительный этап к предстоящим учениям, которые пройдут в Дагестане в июле-августе этого года с участием специалистов дочерних обществ "Россетей", - отметил управляющий директор АО Дагестанская сетевая компания" Муртазали Гитинасулов. – Благодаря их установке у специалистов появится беспрепятственный доступ к показаниям приборов учета, которые мы будем получать дистанционно с помощью встроенного GSM-модуля. Появится понимание фактических объемов потребления электроэнергии абонентами. Внедрение подобной системы также существенно сэкономит время и затраты компании на физический обход юридических лиц".

Всего необходимо установить порядка 10 тысяч "умных счетчиков". Однако пока в рамках первого этапа модернизации современный учет потребленной электроэнергии охватит 307 абонентов трех районов Махачкалы. Устанавливают приборы учета электроэнергии нового поколения три бригады энергетиков. В каждой - по четыре специалиста.

В связи с этим руководство Махачкалинских горсетей предупреждает население о необходимости быть внимательными и осторожными. Обязательно требовать у работников предъявлять удостоверение, уведомление о замене прибора учета и акт допуска к счетчику. Напоминают энергетики и об ответственности самого потребителя за сохранность установленного прибора учета электроэнергии согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии").