День потребителя: дагестанские энергетики решают вопросы потребителей за считанные часы

К такому выводу пришли жители дагестанской столицы, которые в День потребителя с волнующими их вопросами, обратились к руководителю Махачкалинских горсетей – территориального подразделения управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Дагестанская сетевая компания" (входит в ГК "Россети"). Прием граждан здесь проводил начальник Махачкалинских ГорЭС Магомед Абдурашидов.

Так, жительница многоэтажного дома по улице им. Тахо-Годи в Махачкале пожаловалась на якобы необоснованно начисленные объемы потребления электроэнергии.



Специалисты пояснили, что на начисления могут повлиять различные обстоятельства: нарушение абонентом платежной дисциплины, несвоевременный съем и предоставление показаний прибора учёта электроэнергии сетевой организации, недопуск специалистов к прибору учета для проверки его состояния и контроля объемов потребления энергоресурса. Выяснилось, что многоквартирный дом (МКД) по улице им. Тахо-Годи, где и проживает заявитель, с недавних пор оснащен общедомовым прибором учета. Следовательно, электросети самого дома – уже зона ответственности управляющей компании, обслуживающей многоэтажку. В таких случаях начисления собственникам помещений в многоквартирных домах производят управляющие компании. Задача же "Дагестанской сетевой компании" - обеспечить бесперебойным энергоснабжением объект, как говорится, "до двери" МКД и определить объем переданной электроэнергии исключительно по показаниям общедомовых приборов учета.

На якобы необоснованно начисленные объемы потребления электроэнергии пожаловалась и другая жительница Махачкалы. В доме в поселке Сулак, где когда-то жили ее родители, в настоящее время никто не проживает. Но, по мнению заявительницы, произошло неправильное начисление за использованные киловатты. Специалисты разъяснили: последние показания прибора учета электроэнергии предоставлялись полгода назад. По этой причине и произошло начисление объемов потребленного энергоресурса по нормативу.

Буквально в течение получаса сотрудники Центра обслуживания потребителей, действующего на базе Махачкалинских горсетей, произвели перерасчет начисленных объемов, и потребитель погасил образовавшийся долг. При этом абоненту разъяснили, что в случае временного непроживания в жилом доме, потребитель обязан написать соответствующее заявление в отделение энергосбытовой компании с просьбой не производить начисления на время отсутствия.

По результатам рассмотрения обращений граждан сотрудниками Службы взаимодействия с клиентами своевременно направлены исчерпывающие ответы в адрес потребителей. Большая часть проблем была решена на месте.

Отметим, очередной День потребителя в АО "Дагестанская сетевая компания" пройдет 13 июня 2018 года в формате личного приема граждан представителями руководства компании и ее территориальных подразделений в Дагестане. В этот день абоненты юридического и физического секторов смогут получить развернутые ответы на волнующие их вопросы, решение которых в компетенции Общества. Стать участником Дня потребителя можно, предварительно записавшись в любом офисе: в Махачкале – Центре обслуживания потребителей, в других городах и районах Дагестана - пунктах по работе с потребителями на базе электрических сетей; по телефону "Контакт-центра" ПАО "МРСК Северного Кавказа" - 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный); через интернет-приемную генерального директора МРСК Северного Кавказа, действующую на корпоративном сайте Общества (www.mrsk-sk.ru), или посредством функционала нового интерактивного сервиса "День потребителя, запись на прием", реализованную на официальном сайте компании.