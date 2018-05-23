ФСК ЕЭС усилила опоры линий электропередачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") провела работы по усилению более 120 металлических опор линий электропередачи 330 кВ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Благодаря этому повышена надежность транзита электроэнергии в Финляндию, выдачи мощности Ленинградской АЭС и передачи электроэнергии на объекты сетевой инфраструктуры юга Санкт-Петербурга. Работы проведены на ЛЭП "Ленинградская АЭС – Восточная" и "Западная – Пулковская".

Опоры линий электропередачи подвергаются природным воздействиям, которые могут приводить к коррозии металлических конструкций и, как следствие, снижению их несущих способностей. Объекты, подлежащие восстановлению, выявляют линейные бригады в ходе плановых осмотров.

Всего в 2018 году ремонтной программой ФСК ЕЭС предусмотрено обновление и усиление порядка 500 опор линий электропередачи на территории Северо-Запада.