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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС усилила опоры линий электропередачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

ФСК ЕЭС усилила опоры линий электропередачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

24 мая 2018, 10:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА

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ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") провела работы по усилению более 120 металлических опор линий электропередачи 330 кВ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Благодаря этому повышена надежность транзита электроэнергии в Финляндию, выдачи мощности Ленинградской АЭС и передачи электроэнергии на объекты сетевой инфраструктуры юга Санкт-Петербурга. Работы проведены на ЛЭП "Ленинградская АЭС – Восточная" и "Западная – Пулковская".

Опоры линий электропередачи подвергаются природным воздействиям, которые могут приводить к коррозии металлических конструкций и, как следствие, снижению их несущих способностей. Объекты, подлежащие восстановлению, выявляют линейные бригады в ходе плановых осмотров.

Всего в 2018 году ремонтной программой ФСК ЕЭС предусмотрено обновление и усиление порядка 500 опор линий электропередачи на территории Северо-Запада.

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