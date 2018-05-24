Прогресс надёжности

По итогам осенне-зимнего периода 2017-2018 годов компания "Тюменьэнерго" на треть сократила длительность перерывов электроснабжения при аварийных нарушениях. В среднем время подключения потребителей при аварии составило один час четырнадцать минут.

В прошедшем ОЗП на объектах "Тюменьэнерго" произошло около ста технологических нарушений, что примерно соответствует уровню прошлого периода. При этом количество инцидентов в сети 110 кВ снизилось на 16%, а показатель недоотпуска электроэнергии – на 62%.

Такие позитивные тенденции отмечаются в целом по всем объектам ПАО "Россети". Так, в прошедшем осенне-зимнем периоде по сравнению с предыдущим, несмотря на то, что количество опасных погодных явлений увеличилось на 38%, показатель SAIFI (средней частоты технологических нарушений) снизился на 19%, а SAIDI (продолжительность перерывов электроснабжения) – на 34%.

Как отметил генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский в интервью информационному агентству ТАСС, при проведении модернизации сетевой инфраструктуры компании Группы "Россети" повсеместно применяют передовые технологии. "Уже внедрены и успешно эксплуатируются подстанции с применением локальных цифровых решений. Умные сети обладают системами самодиагностики и самовосстановления, требуют минимального вмешательства людей и позволяют в разы повысить надежность электроснабжения для потребителя".

В настоящее время в компании активно идёт подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. На ремонт и техобслуживание объектов электросетевого хозяйства, транспорта, зданий и сооружений в утверждённом бизнес-плане "Тюменьэнерго" в этом году запланировано около 4,6 млрд рублей. В перечне объектов ремонтной программы 73 силовых трансформатора, около 550 единиц коммутационного оборудования, 110 трансформаторных подстанций, почти 2400 км линий электропередачи и расчистка более, чем 6000 га трасс ЛЭП.