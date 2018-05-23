РусГидро участвует в новом образовательном проекте "Школа технологического лидерства"

Молодые специалисты Группы РусГидро, участники программы подготовки кадрового резерва компании "Внутренний источник энергии", стали участниками недельного учебного модуля "Школа технологического лидерства". Мероприятие сегодня стартовало в Санкт-Петербурге и завершится 26 мая 2018 года в рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума. Инженерно-образовательную инициативу реализует Международная ассоциация корпоративного образования (МАКО), стратегическим партнером которой на этом мероприятии выступило Агентство по технологическому развитию. На программу приглашены лучшие молодые специалисты из различных компаний, таких как Россети, Сибур, SAP и других.

Обучение направлено на формирование общего понятийного аппарата и принципов ведения бизнеса, основанного на знаниях и технологиях, будущих технологических лидеров России. В ходе программы молодые специалисты познакомятся с актуальной повесткой технологического развития и цифровой трансформации в глобальном и российском контексте. Ключевыми спикерами и экспертами программы являются Вадим Куликов, первый заместитель генерального директора АНО "Агентство по технологическому развитию", Доминик Фаш, председатель Совета директоров RTF, Михаил Хургин, основатель и руководитель компании ITigris, Константин Фирун, руководитель компании Voisi, Борис Славин, директор Института развития цифровой экономики Финансового университета при Правительстве.

Обучение слушателей программы кадрового резерва молодых специалистов Группы РусГидро в "Школе технологического лидерства" является частью проекта "Внутренний источник энергии", который компания реализует с 2009 года. Цель проекта – подготовка и мотивация лучших молодых специалистов Группы РусГидро к дальнейшему профессиональному росту и замещению должностей технических руководителей качественно подготовленными специалистами. Кадровый резерв РусГидро сформирован на конкурсной основе из числа работников филиалов и дочерних обществ компании до 30 лет. Резервисты проходят модульное обучение, направленное на развитие профессиональных и управленческих компетенций. После его завершения участники защищают дипломные работы и имеют возможность пополнить ряды руководителей станций Группы РусГидро. Оператором программы подготовки кадрового резерва РусГидро является Корпоративный университет гидроэнергетики.