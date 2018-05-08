Цифровизированная паровая турбина УТЗ обеспечит эффективную и бесперебойную переработку мусора

Уральский турбинный завод (холдинг "РОТЕК") разработал первую российскую турбину для мусоросжигательных заводов — Кп-77-6,8. Это даёт возможность отказаться от применения дорогостоящего оборудования зарубежных производителей в пользу отечественных технологий. Более того, благодаря применению технологий прогностики холдинга "РОТЕК", новая турбина получила высочайший уровень надежности.

В отличие от традиционных электростанций, производительность мусоросжигательных заводов измеряется не только в Ваттах электрической мощности, но и в тоннах перерабатываемого мусора. В случае сбоя на генерирующем оборудовании, потребители могут получить электроэнергию от других генерирующих объектов, однако нехватка мощностей по переработке мусора подобным образом компенсирована быть не может.

Именно поэтому новая машина УТЗ оснащается Системой прогностики и удалённого мониторинга ПРАНА, разработанной холдингом "РОТЕК". ПРАНА выявляет отклонения в работе оборудования за 2-3 месяца до того, как они приведут к отказу. Применение технологий предиктивной аналитики не только предотвращает возможные аварии, но и повышает прозрачность, надежность и эффективность эксплуатации.

"Мы уже несколько лет разрабатываем линейку турбин и технических решений для силового острова предприятий по утилизации мусора как путем прямого сжигания, так и пиролиза. Уверен, что уральские турбины будут способствовать развитию этого вида генерации, а значит, внесут свой вклад в улучшение экологической ситуации в России", — подчеркнул председатель Совета директоров Уральского турбинного завода Михаил Лифшиц.

Новая машина УТЗ сконструирована в одноцилиндровом исполнении, обладает мощностью в 75 МВт, что достаточно для энергоснабжения 80 тысяч квартир. В её основе лежат проверенные в эксплуатации конструктивные решения и современные запатентованные технологии.

Кп-77 разработана по техническим условиям заказчика проекта - АГК-1 и инженера-проекта HITACHI Zosen Inova AG, реализующих проект по строительству заводов по переработке твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Московской области и в Республике Татарстан. С их помощью к 2023 году в Московской области уровень захоронения отходов планируется снизить с 95% до 40%, а в Республике Татарстан к этому времени будет достигнута цель "Нулевого захоронения". Аудит производственно-технических возможностей со стороны HITACHI Zosen Inova AG Уральским турбинным заводом пройден успешно.