Enel испытает первую в своем роде инновационную систему хранения электроэнергии на российских железнодорожных сетях

Enel, действуя через свое подразделение Enel X, занимающееся разработкой инновационных продуктов и цифровых решений, и совместное предприятие Enel и ESN энергосбытовая компания "Русэнергосбыт"[1] заключили Соглашение о сотрудничестве с ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), направленное на совместное развитие инновационных систем хранения электроэнергии, которые будут установлены по всей железнодорожной сети страны. Это впервые, когда такой тип батареи будет использован в железнодорожной отрасли.

Соглашение было подписано Генеральным директором Enel Франческо Стараче и Генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Валентиновичем Белозёровым в рамках Петербургского международного экономического форума с целью оказания поддержки стабилизации энергосети российских железных дорог, улучшения эффективности управления движением поездов, а также чтобы избежать дорогостоящей модернизации сетей, которая может потребоваться в противном случае.

Франческо Стараче, Генеральный директор Enel, прокомментировал: "Данный проект является прекрасным примером того, как благодаря нашему глобальному присутствию мы имеем возможность внедрять передовые и инновационные технологии на самых значимых мировых рынках. Сегодняшнее подписание является важным шагом для Enel в России, который позволит диверсифицировать портфель наших активов в области хранения электроэнергии, предлагая решения, адаптированные под определённые требования потребителей и рынка. Мы рады объявить о сотрудничестве с такой значимой компанией как "Российские Железные Дороги", с которой мы поддерживаем тесные партнёрские отношения на протяжении многих лет".

Enel является многонациональной энергетической компанией и ведущим интегрированным игроком на мировом рынке электроэнергии, газа и возобновляемых источников энергии. Enel является крупнейшей энергетической компанией в Европе по рыночной капитализации и показателям среди ведущих европейских энергетических компаний по установленной мощности и EBITDA. Группа осуществляет свою деятельность в более чем 30 странах мира и производит электроэнергию, управляя около 88 ГВт установленной мощности. Компания Enel распределяет электроэнергию и газ через сеть протяженностью более 2 млн км для более чем 65 млн коммерческих и бытовых потребителей по всему миру. Группа имеет самую большую клиентскую базу среди европейских конкурентов. Enel Green Power - подразделение по возобновляемым источникам энергии компании Enel, в управлении которой уже находятся 42 ГВт ветрогенерации, солнечных электростанций, геотермальных электростанций, электростанций, работающих на биомассе, и гидроэлектростанций, расположенных в Европе, странах Южной и Северной Америки, Африке, Азии и Австралии. Enel X – это новая глобальная бизнес-линия компании Enel, занимающаяся разработкой инновационных продуктов и цифровых решений в секторах, в которых энергия демонстрирует наибольший потенциал для трансформации: города, дома, отрасли промышленности и электрическая мобильность.

[1] "Русэнергосбыт" также является поставщиком электроэнергии для РЖД