"Мособлэнерго" готово к прохождению пожароопасного периода

АО "Мособлэнерго" проведен перечень подготовительных мероприятий к работе электросетевого оборудования компании в пожароопасный период 2018 года.

Речь идёт об устройстве противопожарных рвов вокруг деревянных опор, которые могут оказаться в зоне возможных низовых пожаров. Также проведена утилизация порубочных остатков, валежника и сухой травы в охранных зонах линий электропередачи. Вокруг подстанций, находящихся вблизи или на территории лесных участков, проведен скос травы, созданы минерализованные полосы. На 58,7 га в охранных зонах вблизи ЛЭП выполнена расчистка от древесно-кустарниковой растительности.

В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций в филиалах АО "Мособлэнерго" сформированы 70 аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных первичными средствами пожаротушения. Во всех филиалах компании имеется специальная техника, включая 47 тракторов, оснащенных передними отвалами.

Для оперативно-диспетчерского персонала "Мособлэнерго" проведены дополнительные инструктажи, противопожарные и противоаварийные тренировки.

Подготовка к прохождению пожароопасного периода проводилась в компании на основании приказа генерального директора АО "Мособлэнерго", перечень из 26 подготовительных мероприятий документа выполнен на 100%.