Команда Петрозаводской ТЭЦ стала победителем соревнований оперативного персонала ПАО "ТГК-1"

25 мая 2018 года в Санкт-Петербурге завершились соревнования профессионального мастерства среди специалистов теплоэлектростанций ПАО "ТГК-1". Первое место по сумме баллов заняли энергетики Петрозаводской ТЭЦ.

Серебряным призером стала команда Автовской ТЭЦ, бронзовым — команда Правобережной ТЭЦ ПАО "ТГК-1".

В течение четырех дней девять команд из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, Ленинградской и Мурманской областей, представляющие тепловые электростанции, демонстрировали знания техники безопасности, мастерство управления оборудованием и умение действовать в различных ситуациях.

– До и во время соревнований команды прошли дополнительную подготовку и приложили все силы для достижения высокого личного и командного результата, проявили себя и в профессиональном плане, и в личностном. В соревнованиях участвовали как опытные энергетики, так и новички. Места распределены, но независимо от занятого командного места каждый участник соревнований получил оценку своих знаний, понимание уровня знаний коллег, понял, к чему надо стремиться. Самое главное в наших соревнованиях – это командный дух и профессиональная гордость! А у энергетиков это есть, – отметила начальник Учебного центра "ПАО ТГК-1" Виктория Плотникова.

Алексей Воробьев, главный инженер ПАО "ТГК-1" отметил:

– На этих соревнованиях участники показали, кто что умеет, кто чего достиг. К оперативному персоналу в энергетике предъявляются высокие требования. В целом я могу сказать, что результаты хорошие. Необходимо, чтобы полученные в ходе подготовки и во время соревнований знания и навыки применялись на практике.

Задания соревнований были максимально приближены к реальным условиям работы ТЭС. Участники прошли восемь этапов, которые позволяли оценить, как слаженность командного взаимодействия, так и индивидуальное мастерство. Самыми зрелищными испытаниями стали ликвидация возгорания оборудования и оказание доврачебной помощи пострадавшему.