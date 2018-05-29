"Пермэнерго" направит более 2 миллионов рублей на повышение надежности работы важного электросетевого объекта в Куединском районе

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала"- "Пермэнерго" приступили к выполнению ремонтных мероприятий на подстанции 35/10 кВ "Федоровская", расположенной в Куединском районе.

Энергетикам предстоит выполнить ремонт 12 трансформаторов тока, 5 масляных выключателей и 10 разъединителей 35 кВ, 9 масляных выключателей 10 кВ, а также 16 ячеек комплектного распределительного устройства 10 кВ. Всего на проведение данных работ будет направлено более 2,3 миллиона рублей.

Подстанция "Федоровская" обеспечивает электроснабжение ряда объектов нефтедобывающей отрасли, а также деревень Маркидоновка, Верх-Буй, Дубовая Гора и еще 6 населенных пунктов, в которых проживает суммарно более 1 100 человек.