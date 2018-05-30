Крымские ТЭС не успевают с аттестацией

Как выяснил “Ъ”, "Технопромэкспорт" (ТПЭ, подконтролен "Ростеху"), строящий Таврическую и Балаклавскую ТЭС в Крыму, может не успеть пройти аттестацию всего оборудования на момент ввода станций. Из-за этого компания просит продлить сроки испытаний еще на девять месяцев, но при этом признать полное прохождение аттестации. Это позволит ТПЭ сразу получать платежи с потребителей. Предположительно, ввод первых энергоблоков на ТЭС в Крыму в итоге будет перенесен на сентябрь, второй очереди — на октябрь и ноябрь 2018 года.

Наблюдательный совет "Совета рынка" (регулятор энергорынков) может позволить "Технопромэкспорту" получать плату за мощность крымских ТЭС — Балаклавской в Севастополе и Таврической в Симферополе — еще до полной аттестации их оборудования. Такое предложение внес на рассмотрение набсовета сам ТПЭ, вопрос рассматривался 29 мая, но был отложен на неопределенный срок, говорят источники “Ъ”, знакомые с ходом заседания.

Стоимость двух ТЭС в Крыму суммарной мощностью 940 МВт — около 71 млрд руб., бюджет выдал 25 млрд руб., еще 46 млрд руб. привлекают кредитами.

Средства будут возвращать через спецнадбавку к ценам оптового энергорынка. Изначально ТЭС собирались ввести в 2017 году, но сроки были перенесены из-за проблем с поставкой газовых турбин большой мощности. Немецкая Siemens запрещала прямые поставки оборудования в Крым, и "Ростеху" пришлось заниматься перепоставкой этого оборудования от одной своей структуры к другой. Но в этом году стало известно и о задержках с вводом инфраструктуры для ТЭС — газопроводов "Черноморнефтегаза" и электросетей "Крымэнерго". Ввод первых блоков ожидали не позже 19 мая, вторых — до 18 июня, но, по данным “Ъ”, теперь Минэнерго предложило правительству ввести первую очередь на обеих ТЭС 1 сентября. Ввод второй очереди на Балаклавской ТЭС запланирован на 1 октября, на Таврической — 1 ноября, уточняют собеседники “Ъ”.

Плату за мощность новое геноборудование начинает получать только после аттестации (комплексные испытания, подтверждающие техготовность к выдаче мощности) всего комплекса оборудования "Системный оператором" (СО, диспетчер энергосистемы). Но ТПЭ, следует из пояснительных записок к заседанию набсовета "Совета рынка", просит сделать исключение для тестирования автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) генераторов. По мнению компании, проверку настроек АРВ потребуется проводить еще в течение девяти месяцев после аттестации основного оборудования.

По сути, компания просит не признавать геноборудование неаттестованным (в этом случае объем поставки мощности на оптовый энергорынок будет считаться равным нулю, вне зависимости от реальной выработки), и потребители мощности начнут оплачивать ее поставки в полном объеме.

В СО “Ъ” сообщили, что это изменение в регламентах работы энергорынка "технически обосновано".

В Минэнерго, ТПЭ и "Совете рынка" оперативно пока не прокомментировали тему. Впрочем, в материалах к заседанию указано, что правовое управление "Совета рынка" предварительно сочло, что предложение ТПЭ противоречит закону, а изменения приведут к некорректному определению обязательств участников рынка по покупке и поставке мощности. Там также приведено заключение главы управления развития конкурентного ценообразования "Совета рынка" Екатерины Усман, что предложение ТПЭ приведет к увеличению объема и стоимости покупки мощности потребителями европейской части РФ и Урала.

Коммерсант