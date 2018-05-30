Энергетики МРСК Центра и Приволжья оперативно восстанавливают энергоснабжение потребителей в пострадавших от непогоды регионах

Энергетики МРСК Центра и Приволжья полностью восстановили электроснабжение потребителей республики Марий Эл. Также восстановлено электроснабжение по основной сети потребителей Кировской, Ивановской и Рязанской областей.

Восстановлено электроснабжение сети 10 кВ во всех районах Удмуртской Республики. Подключены все социально значимые объекты. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Можгинском районе республики, более других пострадавшем от стихии.

Локализованы повреждения во Владимирской и Нижегородской областях, наиболее пострадавших от буйства стихии. Для скорейшего устранения всех повреждений и восстановления нормального электроснабжения в регионы направлены дополнительные бригады энергетиков.

Во всех пострадавших от сильнейшего циклона регионах ведутся работы в сети 0,4 кВ по индивидуальным заявкам потребителей.

Напомним, что накануне в семи регионах присутствия МРСК Центра и Приволжья: Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, Удмуртской республике и Марий Эл - прошли сильные ливни, местами с градом и усилением ветра до 28 м/с. Падение деревьев и веток на линии электропередачи, а также схлест и обрыв проводов из-за сильного ветра стали причиной частичных перебоев в электроснабжении потребителей.

К воздействию непогоды в энергокомпании были готовы. В филиалах, на территории которых прогнозировалось ухудшение погоды, был установлен особый контроль за работой энергообъектов и мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Это позволило минимизировать негативные последствия. Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно реагировали на возникающие технологические нарушения, оперативно выдвигаясь к месту аварии и приступая к ликвидации последствий непогоды. Для оперативного устранения последствий непогоды на помощь коллегам в наиболее пострадавшие регионы направлено дополнительно 43 бригады из других филиалов МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра. В настоящее время в ликвидации последствий непогоды задействовано более 400 ремонтных бригад, в составе 1222 человек и 449 единиц техники. Персонал сетевой компании обеспечен всем необходимым оборудованием и материалами, резервными источниками электроснабжения, специальной техникой, в том числе высокопроходимой, способной в кратчайшее время доставить на место проведения работ ремонтные бригады.

Энергетики работали круглосуточно. В первую очередь запитывались социально значимые объекты. Предпринятые меры позволили в максимально возможные для таких ситуаций сроки обеспечить устойчивое электроснабжение потребителей регионов по основной сети. Работы будут продолжаться вне зависимости от времени суток до полного восстановления штатной схемы электроснабжения.

Энергетики продолжают контролировать метеообстановку во всех регионах и готовы оперативно отреагировать на возможные нарушения в работе электросетевого комплекса. В целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО "МРСК Центра и Приволжья" круглосуточно функционирует единый номер Контакт-центра 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).