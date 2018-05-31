Россия построит станцию ГЛОНАСС на Кубе

Россия построит на Кубе измерительную станцию ГЛОНАСС — об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. Контракт на установку и эксплуатацию станции между сторонами уже подписан. В документе говорится, что это оборудование будет следить за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Compass, измерять и архивировать поступающие ей сигналы

Станция станет одним из сегментов сети ГЛОНАСС в рамках опытно-конструкторской работы "Сигал" по построению глобальной системы навигации, которая будет осуществлять мониторинг данных в разных частях мира. Ранее, в 2016 году, похожая установка появилась в ЮАР, а первая — в 2014 году в Бразилии.

В 2017 году сообщалось, что Роскосмос развернет такие станции в более чем 30 странах, и там пояятся десятки наземных станций коррекции сигналов навигационной системы ГЛОНАСС. На открытии объекта на Кубе представители государственной корпорации подтвердили, что эти амбиции у них сохраняются.

ГЛОНАСС — спутниковая навигационная система, разработанная в России; изначально ее планировалось использовать в военных целях. Однако позже она стала широко применяться в гражданской сфере — в частности, в контроле передвижения транспорта и мониторинге инфраструктуры. За развитие системы отвечает государственная корпорация "Роскосмос".

Хайтек