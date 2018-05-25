Специалисты МРСК Северо-Запада приняли участие в разработке проекта управления спросом электроэнергии Китая

В Санкт-Петербурге на площадке ПМЭФ-2018 состоялась защита проектов Международного молодежного энергетического форума, организованного компанией "Россети". Свои разработки в области цифровизации электроэнергетики представили команды молодых специалистов Германии, Китая, Италии, Белоруссии и России.В состав команды российских энергетиков вошли сразу два сотрудника МРСК Северо-Запада: Александр Нефедьев, ведущий специалист департамента реализации услуг по передаче электроэнергии и Иван Рой, заместитель начальника службы релейной защиты и автоматики филиала "Карелэнерго".Александр рассказал, что модераторами форума была поставлена задача разработать решение проблемы другой страны-участника. Команда России получила задание от коллег из Китая. Проект получил название "Оптимизация управления нагрузкой, ограничивающей эффективность использования возобновляемых источников энергии". Прикладная польза предложенного решения – сглаживание пиков потребления и будущем увеличение доли "зеленой энергии" в профиле генерации посредством контроля профиля нагрузок. При этом в рамках проекта было принято решение применить интеграцию технологии управления спросом на электроэнергию (Demand Response) в цифровую экосистему Китая, основанную на WeChat.Ранее оба сотрудника МРСК Северо-Запада успешно прошли отбор в команду. Из 109 кандидатов от всех дочерних компаний "Россети", после тестирования и собеседований 39 энергетиков были направлены в Московскую школу управления Сколково для финального этапа отбора. Этап включал в себя проектную работу, защиту выполненного задания, умение вести переговоры, межкультурное взаимодействие, после чего из 11 молодых специалистов была сформирована команда России. Отметим что отбор, работа и общение на Форуме велись только на английском языке."На форуме я изучил новые тренды не только в российской, но и мировой энергетике. Это очень здорово, что благодаря компании Россети у молодых специалистов есть такая уникальная возможность, - рассказал Иван Рой. - Мы побывали на территории подземной подстанции 220 кВ "Сколково". Пообщались с представителями МШУ Сколково. Они настоящие профессионалы в своем деле, нам есть чему у них поучиться. Сильное впечатление произвела поездка в Милан, где мы в рамках форума провели 4 дня, готовились к защите проекта. Посетили международную энергетическую компанию Enel и исследовательский центр CESI - было интересно своими глазами увидеть высоковольтные лаборатории, тестирование оборудования".К участникам обратился заместитель министра энергетики России Павел Сорокин: "Именно молодым специалистам вести нашу отрасль в будущее. Тем важнее каждая возможность получить новый опыт. Мне очень нравится девиз форума: "Энергетика без границ". Спасибо компании "Россети" за реализованную на мероприятии международную интеграцию, дающую толчок для дальнейшего развития отрасли".Призеры получили награды из рук заместителя генерального директора - руководитель Аппарата ПАО "Россети" Ольги Сергеевой, отметившей высокую степень проработки проектов и зрелость решений, выдвинутых молодыми специалистами.Международное жюри признало самым актуальным проект команды Италии "Цифровой потребитель и адаптивная нагрузка сети". Разработка команды Германии, посвящённая интеллектуализации системы управления единой энергосистемой в России, получила приз как самый новаторский. Молодые специалисты предложили создать цифровую платформу, объединяющую производителей оборудования, сетевые компании и IT-компании.По решению международного жюри Гран-при форума присужден проекту "de-Мобильность" команды Беларуси об эффективной интеграции электромобилей в энергосистему Германии, позволяющей снизить пиковые нагрузки в энергосистеме и в то же время быть выгодными для конечного потребителя.Международный молодежный энергетический форум (ММФ), организатором которого является компания "Россети" - главный ежегодный саммит лучших молодых специалистов национальных энергетических компаний Европы и Азии. Форум проходит в формате рабочих встреч, заседаний, круглых столов, презентаций и является ключевой дискуссионной площадкой для молодых энергетиков - будущих руководителей отрасли - и эффективным инструментом интеграции молодежи разных стран.