Три дагестанских "ЭнергоХолмса" выявили 25 похитителей электроэнергии

В управляемом МРСК Северного Кавказа Обществе "Дагестанская сетевая компания" (входит в ГК "Россети") подведены итоги ежемесячного конкурса "ЭнергоХолмс". Так, по итогам января победу в нем одержал оператор по учету/транспорту электроэнергии Бабаюртовских РЭС Шахбан Шахбанов, в феврале – оператор по учету/транспорту электроэнергии Кизлярских горсетей Виталий Шурышкин, а в марте – оператор по учету/транспорту электроэнергии Хасавюртовских районных сетей Шапивулах Камалов.

Только за один месяц "бабаюртовский ЭнергоХолмс" Шахбан Шахбанов обошел 652 абонента, произвел инструментальную проверку приборов учета у 320 потребителей. Выявил 13 фактов хищений электроэнергии и составил по каждому случаю соответствующие акты общим объемом около 77 тыс. кВт.ч.

Оператор Бабаюртовских РЭС Шахбан Шахбанов живет любимой работой уже четыре года. Уверен, что плохих людей не бывает, бывают сложные жизненные ситуации. И его задача – не наказать абонента, а объяснить преимущества пользования энергоресурсом по всем правилам и помочь ему перейти на законное потребление электроэнергии.



Так, за несколько лет работы в должности к каждому потребителю удалось найти подход. Это и позволило Шахбану Шахбанову добиться на своем участке минимальных потерь электроэнергии – 20%.

А вот Виталий Шурышкин в профессии уже 17 лет. Оператором по учету/транспорту электроэнергии в Кизлярских горсетях работает всего месяц, но за такой короткий срок показал настолько качественную работу, что был сразу же признан лучшим в своем деле по итогам февраля. Говорит, что за это время повидал немалое. Не стоит на месте технический прогресс, совершенствуют свое мастерство и любители "бесплатного" электричества.

По его словам, периодически потребители приходят к, пожалуй, самому сложному для выявления способу воровства электроэнергии – "заземлению". В таком случае спасают только накопленный багаж знаний, развитая интуиция и опыт старших коллег из других городов и районов Дагестана, ну и конечно, схема подключения объекта к электроснабжению. Так, в феврале Виталию удалость обойти свыше 550 абонентов, проверить их приборы учета. Был выявлен всего один случай хищения электричества, по которому составлен акт на 3 240 кВт.ч. Удалось добиться и запланированного объема потерь в электросетях.

Шапивулах Камалов – оператор по учету/транспорту электроэнергии Хасавюртовских РЭС – не сомневается, воровство электроэнергии, зачастую, происходит из-за сложного финансового положения. Именно по этой причине он развернул на своем участке масштабную информационную работу с абонентами: раздает листовки с правилами пользования электроэнергией, рассказывает о недопустимости ее хищения и всегда готов прийти на помощь потребителям. Ведь платить ежемесячно – выгоднее, чем копить долги. В марте "ЭнергоХолмс" Хасавюртовских РЭС обошел более тысячи абонентов, осуществил инструментальную проверку 21 и замену 17 приборов учета электроэнергии, составил 11 актов неучтенного потребления энергоресурса. Все это позволило ему добиться снижения показателя потерь в электросетях почти на 3%. В планах – улучшить результат, как минимум, вдвое.

"Критерии ежемесячного конкурса "ЭнергоХолмс", который проходит во всех филиалах и управляемых Обществах МРСК Северного Кавказа, охватывают всю деятельность операторов по учету/транспорту электроэнергии, - комментирует цели конкурса управляющий директор АО "Дагестанская сетевая компания" Муртазали Гитинасулов. - Его проведение крайне важно, ведь создается определенный соревновательный момент. У сотрудников появляется стимул для эффективной работы, а специальная комиссия определяет победителя, основываясь исключительно на результатах работы".

Стоит отметить, что в рамках конкурса учрежден переходящий "Кубок лидера", а победители по итогам года получат дипломы и ценные призы.