АО "Севкавказэнерго": долги за электроэнергию могут помешать отпуску

Накануне сезона отпусков жителям Северной Осетии, планирующим поездки за границу, стоит убедиться в отсутствии задолженности за потребленную электроэнергию. При наличии долга покинуть пределы Российской Федерации будет крайне сложно. АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") призывает жителей региона сверить оплату по счетам и, в случае наличия дебиторской задолженности в кратчайшие сроки ее погасить.

Оплатить предоставленные АО "Севкавказэнерго" услуги без комиссии можно любым из следующих способов:

— в "Личном кабинете" на сайте компании https://gp-lc.ru/ ;

— в Центрах обслуживания клиентов АО "Севкавказэнерго";

— в офисах, платёжных терминалах и банкоматах "Сбербанка России", банка "ВТБ24" и "Россельхозбанка";

— через системы интернет-банкинга "Сбербанк Онлайн" и "ВТБ24-Онлайн" или одноименные приложения для мобильных устройств;

— в отделениях Почты России.

Чтобы не допустить отключения электроэнергии в преддверии отпуска, а также не столкнуться с целым рядом проблем в период летнего отдыха потребителям-дебиторам необходимо срочно погасить задолженность за электроэнергию или обратиться в АО "Севкавказэнерго" для заключения соглашения о реструктуризации долга.