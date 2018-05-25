Legrand и Зинедин Зидан "дарят жизнь"

23 мая 2018 года Группа Legrand поддержала благотворительную инициативу своего партнера – компании "Леруа Мерлен", приняв участие в гала-ужине в поддержку благотворительного фонда "Футболка дарит жизнь". Фонд вместе с известными спортсменами помогает детям, находящимся в больницах и в детских домах, обрести мечту на выздоровление, познакомиться с кумирами и попасть на легендарные спортивные мероприятия по всему миру. "Леруа Мерлен", одна из крупнейших торговых сетей и партнер Группы Legrand, поддерживает фонд "Футболка дарит жизнь" с момента его основания в России в 2015 году. Гостями мероприятия стали представители российского и международного бизнес-сообщества, звезды спорта и шоу-бизнеса.

Поскольку 2018 год проходит под знаком Чемпионата мира по футболу, программа гала-вечера помимо официальной части включала также благотворительный аукцион по продаже футболок всемирно известных спортсменов: К. Роналду, К. Мбаппе, А. Гризманн, З. Зидана, И. Сорокина, Н. Де Коло, М. Шараповой, Ф. Алонсо, М. Фернандеса и др. – на собранные от аукциона средства подопечные Фонда смогут попасть на матчи Чемпионата в разных городах России. Группу Legrand на мероприятии представляла Татьяна Шатарова, Директор департамента Ритейл, которая в ходе торгов выкупила майку знаменитого французского футболиста и тренера Зинедина Зидана.

"Для нас большая честь быть частью благотворительной инициативы нашего партнера "Леруа Мерлен", направленной на то, чтобы подарить детям надежду на выздоровление и наполнить их жизнь яркими впечатлениями и воспоминаниями. Мы всегда готовы поддержать интересные начинания и инициативы, особенно если есть возможность сделать детей хоть немного счастливее – прокомментировала Татьяна Шатарова, Директор департамента Ритейл, Legrand Россия и СНГ. – Надеемся, что наше партнерство, как и участие в совместных благотворительных проектах, продлится еще не один год".

Концепция благотворительного фонда "Футболка дарит жизнь" впервые была создана профессиональными спортсменами во Франции в 2000 году, и за время его существования в деятельности фонда приняли участие более 7000 известных спортсменов, таких как: Зинедин Зидан, Тьери Анри, Тони Паркер, Флоран Маноду, Лора Флессель и многие другие.