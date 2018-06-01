В гости к должникам наведались грозненские энергетики: дверь не открывают – квартира обесточивается

Специалисты Грозненских городских электрических сетей АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") обходят должников за электроэнергию – тех, кто систематически и без объективных причин отказываются платить за энергоресурсы.

Работу специалистов по взысканию долгов и отключению от электричества объектов злостных неплательщиков в Грозном осложняет тот факт, что собственники квартир неохотно идут на контакт с представителями энергопредприятия. Они хорошо знают: если неоднократные уведомления о необходимости погасить задолженности игнорируются, "в ход идут" кусачки.

"Мы с готовностью идем навстречу потребителю, если в силу объективных причин он просит отсрочить платеж, подсказываем, как заключить соглашение о реструктуризации долга. Если же потребитель месяцами не предпринимает никаких действий, чтобы хотя бы частично погасить образовавшуюся задолженность, вынуждены прибегать к крайней мере – отключению от электричества", - рассказал заместитель начальника отдела безопасности АО "Чеченэнерго" Адам Сербиев.

У хозяина квартиры в доме по улице Выборгская, 5а в Грозном отношения с ресурсоснабжающими организациями никак не складываются. Яблоком раздора стала задолженность почти в 70 тысяч рублей. Долг продолжает расти с каждым месяцем, однако, вместо того, чтобы хотя бы частично погасить его, хозяин предпочитает держать "глухую оборону", не открывая дверь коммунальщикам. Поскольку присутствие собственника квартиры необязательно, энергетики вынуждены были открыть щиток и обесточить помещение.

Практика показывает, что отключение света для некоторых должников – не преграда: после ухода контролеров они самостоятельно возвращают электричество в квартиры. Таким нарушителям грозит административный штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. В случае, если их уличат повторно, может дойти и до уголовной ответственности.

Чтобы вновь подключиться к сетям, нерадивым абонентам придется погасить долг в полном объеме либо заключить соглашение о его реструктуризации.

Узнать о планируемом отключении можно и на официальном сайте компании http://chechenergo.ru/. В разделе "Реестр потребителей-должников на отключение" можно проверить, есть ли ваш адрес в плане ограничения поставки электроэнергии. В случае, если задолженность не будет погашена в полном объеме в течение 30 дней со дня публикации на сайте, подача электроэнергии будет прекращена.