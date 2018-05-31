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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" планируют направить на дивиденды за первый квартал 2018 года почти 2,5 млрд рублей

Россети планируют направить на дивиденды за первый квартал 2018 года почти 2,5 млрд рублей

1 июня 2018, 16:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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Совет директоров ПАО "Россети", состоявшийся в заочной форме 29 мая 2018 года, рекомендовал акционерам компании на Годовом собрании принять решение выплатить в качестве дивидендов 2,468 млрд рублей за первый квартал 2018 года.

Рекомендовано выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2018 года в размере 0,04287 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме, по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2018 года в размере 0,011965 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

"Реализация комплекса мер по повышению операционной и инвестиционной эффективности электросетевого комплекса позволяет выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы за 1 квартал 2018 года в размере 2,468 млрд руб. Данное решение поддержано

Правительством РФ. Компания и далее нацелена на поступательное увеличение дивидендных выплат нашим акционерам", - отметил генеральный директор ПАО "Россети" Павел
Ливинский.

Решение о выплате дивидендов будет принято на Годовом общем собрании акционеров, которое состоится 29 июня 2018 года.

Компания: ПАО "Россети"
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