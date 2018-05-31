"Россети" планируют направить на дивиденды за первый квартал 2018 года почти 2,5 млрд рублей

Совет директоров ПАО "Россети", состоявшийся в заочной форме 29 мая 2018 года, рекомендовал акционерам компании на Годовом собрании принять решение выплатить в качестве дивидендов 2,468 млрд рублей за первый квартал 2018 года.

Рекомендовано выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2018 года в размере 0,04287 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме, по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2018 года в размере 0,011965 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

"Реализация комплекса мер по повышению операционной и инвестиционной эффективности электросетевого комплекса позволяет выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы за 1 квартал 2018 года в размере 2,468 млрд руб. Данное решение поддержано

Правительством РФ. Компания и далее нацелена на поступательное увеличение дивидендных выплат нашим акционерам", - отметил генеральный директор ПАО "Россети" Павел

Ливинский.

Решение о выплате дивидендов будет принято на Годовом общем собрании акционеров, которое состоится 29 июня 2018 года.