Энергетики "МРСК Урала" провели День открытых дверей для бизнеса

В ОАО "МРСК Урала" состоялся День открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур, посвященный вопросам организации закупочной деятельности энергокомпании. Встреча с представителями бизнес-сообщества прошла на площадке ОАО "МРСК Урала" в третий раз и традиционно была приурочена ко Дню российского предпринимательства.

В мероприятии приняли участие представители различных компаний, в том числе относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, представители региональных подразделений общественных организаций, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Со стороны энергокомпании разъяснения в области закупочной деятельности давали специалисты департамента логистики и материально-технического обеспечения, правого и финансового блоков, а также департамента безопасности.

Специалисты компании ответили на вопросы о процедуре закупок, требованиях к оформлению документов для участия в конкурсных процедурах, а также рассказали о мерах поддержки в рамках действующей программы партнерства ОАО "МРСК Урала" с субъектами малого и среднего бизнеса. Особое внимание акцентировали на правилах проведения закупок, требованиях и изменениях федерального законодательства.

Стоит отметить, что в ОАО "МРСК Урала" пятый год реализуется программа партнерства с субъектами малого и среднего бизнеса. Она устанавливает комплекс мер, направленных на формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков. Мероприятия программы предусматривают увеличение доли закупок заказчика у субъектов малого и среднего бизнеса в общем ежегодном объеме закупок компании, увеличение доли прямых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Основная цель реализации программы партнёрства – расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к закупкам электросетевой компании. На сегодняшний день порядка полусотни компаний присоединились к программе.

Как подчеркнул вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Михаил Колесников подобные мероприятия очень важны для предприятий малого и среднего бизнеса. Они являются эффективной площадкой для диалога между заказчиком и поставщиком, на которой обсуждаются актуальные вопросы закупочной деятельности: требования к участникам торгов, нюансы оценки заявок и другие.

Энергетики подвели итоги реализации дорожной карты по расширению доступа к закупкам в ОАО "МРСК Урала" за 2016-2017 годы. Доля закупок малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года составила 83%, что больше показателей 2016 года на 8%.

"На сегодняшний день в ОАО "МРСК Урала" более 80% объёма в денежном эквиваленте - это закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства, что в несколько раз превышает установленный правительством показатель. Хорошая тенденция, что основная часть организаций, исполняющих работы по результатам закупочных процедур – это российские производители, работающие на территории присутствия компании" - отметил директор по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО "МРСК Урала" Роман Соколов.

В течение 2017 года специалисты ОАО "МРСК Урала" провели более 3 тысяч закупок на общую сумму более 20,8 млрд рублей. Экономический эффект, который достигла компания по итогам закупок составил 1,25 млрд рублей.