Курскэнерго успешно реализует программу энергосбережения

Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности является одним из важных направлений деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго". В первом квартале 2018 года эффект от реализации в филиале энергосберегающих мероприятий составил 537,2 тысяч кВт*ч, что превышает запланированный эффект на 32,3 тыс. кВт*ч.

264 тысяч кВт*ч энергетики сэкономили за счет выполнения организационных мероприятий программы по снижению потерь. В их числе - отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой.

Выполнение технических мероприятий: замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) и замена провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП) позволило сберечь более 273 тысяч кВт*ч.

Согласно плану, ожидаемый эффект от реализации в Курскэнерго энергосберегающих мероприятий по итогам 2018 года составит 2,654 млн кВт*ч.