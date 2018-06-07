"МОЭСК" принял эстафету экологической экспедиции "Без следа"

6 июня 2018 года в Москву прибыл известный экстремальный путешественник Марек Камински, который едет на электромобиле из Польши в Японию в рамках экологической экспедиции "Без следа" ("No trace"). Основная цель экспедиции – показать, что путешествие по миру на электромобиле уже не экстрим, при этом такое путешествие не наносит никакого вреда планете. На всем пути следования по территории России ПАО "Россети" и ее дочерние компании (в Москве и Московской области – ПАО "МОЭСК") обеспечили для путешественника доступ к зарядным станциям.

"Я был приятно удивлен количеством зарядных станций в России, особенно в Санкт-Петербурге и Москве. С помощью карты зарядных станций "МОЭСК-EV" я смог точно рассчитать маршрут, чтобы зарядиться на подъезде к российской столице, и потом уже в городе, - поделился Марек Камински на встрече с журналистами. - Инфраструктура в России уже есть благодаря энергетическим компаниям. Я проехал через Калининград, Литву, Латвию, Эстонию, Санкт-Петербург, Москву и нигде не испытал проблем с зарядкой своего электромобиля. Я еду дальше через Сибирь, Монголию в Японию и хочу доказать, что на электромобиле путешествовать не страшно. Но мне, как путешественнику, видится необходимым установка зарядных станций не только в городе или на трассах, но и на парковках гостиниц и ресторанов. Сейчас гостиниц и ресторанов, имеющих ЭЗС, крайне мало, а для путешественника – это ключевые места остановок. Тем более, что психология владения электромобилем как раз и рассчитана на то, чтобы можно было после длительного пути поставить машину на зарядку и самому идти спать".

Экспедиция "Без следа" ("No trace") - это путь на электромобиле Nissan LEAF из Польши в Японию через Калининградскую область, Литву, Латвию, Россию, Монголию, Китай и Южную Корею. Все нюансы экспедиции: питание, экипировка, зарядка электромобиля и туристическая активность основаны на инновационных технологиях сохранения природы. Марек Камински хочет показать всем, что можно передвигаться по миру с помощью современных технологий, одновременно заботясь об окружающей среде.

Марек Камински - экстремальный путешественник и полярник, покоритель двух полюсов. Один из самых популярных польских исследователей, который год от года исследует мир для того, чтобы менять общепринятые взгляды и доказывает окружающим, что все границы существуют только в наших мыслях. Он покорил два полюса Земли и сломал стереотипы, когда повторил свой поход с молодым человеком с ограниченными возможностями. Марек Каминский прошёл пешком около 4000 километров путём Святого Иакова.

Проект "МОЭСК-EV" по развитию зарядной инфраструктуры для электромобильного транспорта реализуется по инициативе энергетиков ПАО "МОЭСК" с конца 2011 года. В сети "МОЭСК-EV" действует 39 ЭЗС. Всего ПАО "Россети" установило по всей стране 148 зарядных станций для электромобилей. Доступ к зарядным станциям компании осуществляется при помощи специальной карты клиента, которую владельцы электромобилей в Москве могут бесплатно получить в центральном клиентском офисе компании по адресу ул. Вавилова, д.7Б. Актуальная карта размещения станций размещена на сайте компании www.moesk.ru разделе "МОЭСК-EV".

