Проект строительства СЭС мощностью 50 МВт в Казахстане получает международное финансирование

Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) совместно с Фондом чистых технологий (Clean Technology Fund, CTF) и Азиатским Банком Развития (Asian Development Bank, ADB) организует финансовую поддержку первому проекту в области сооружения ВИЭ-генерации с совместным международным финансированием в Казахстане – проекту строительства СЭС в г. Байконур в Центральном Казахстане, известном как место расположения одноименного космодрома.

До сегодняшнего дня единственной финансовой структурой, кредитующей проекты строительства ВИЭ-генерации в Казахстане, был EBRD. Это пятый проект, одобренный в рамках программы EBRD по строительству возобновляемых источников энергии в Казахстане. Получателем кредита является ТОО "Байконур Солар" -- дочерняя компания частной стратегической инвестиционной группы United Green. На сегодняшний день EBRD инвестировал в экономику Казахстана более $ 8,7 млрд.

Предоставляемый проекту строительства СЭС в Байконуре финансовый пакет состоит из выделяемого EBRD кредита в казахстанских тенге (KZT), эквивалентного ~$ 30 млн; кредита, предоставляемого CTF долларах и евро, эквивалентного ~$ 10,4 млн; и предоставляемого ADB кредита в KZT, эквивалентного ~$ 12 млн.

Инвестиции направляются на проектирование, строительство и эксплуатацию наземной СЭС суммарной пиковой мощностью 50 МВт и новой подстанции для присоединения СЭС к национальной энергосистеме, которая строится в Кызылординской области в Южном Казахстане. Новая СЭС позволит на 75 000 тонн сократить ежегодные выбросы CO2.

