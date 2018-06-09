МРСК Северного Кавказа за 4 месяца направлено на ремонтную программу 385 млн рублей

На выполнение ремонтной программы ПАО "МРСК Северного Кавказа" (входит в ГК "Россети") с учетом филиалов и управляемых обществ за 4 месяца 2018 г. направлено 385 млн рублей.

Основной объем работ выполнен в рамках подготовки электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.

В сетях высокого напряжения 110-35 кВ осуществлен капитальный ремонт 99 км воздушных линий, произведена расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности на площади 33,6 га.

В распределительных сетях напряжением 10-0,4 кВ, в том числе кабельных линиях, отремонтировано 197 км, расчищено 37,4 га от поросли и растительности на прилегающей территории трасс ЛЭП.

Осуществлен ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ, в том числе отремонтировано 67 выключателей и 254 разъединителя, заменено 32 опорно-стержневых изоляторов.



В распределительных сетях 10(6)/0,4 кВ необходимые регламентные работы проведены на 797 трансформаторных подстанциях (ТП) и 111 трансформаторах.

Основная часть работ – 92 % выполнена хозяйственным способом, т.е. без привлечения подрядных организаций.