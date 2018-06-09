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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Северного Кавказа за 4 месяца направлено на ремонтную программу 385 млн рублей

МРСК Северного Кавказа за 4 месяца направлено на ремонтную программу 385 млн рублей

9 июня 2018, 15:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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На выполнение ремонтной программы ПАО "МРСК Северного Кавказа" (входит в ГК "Россети") с учетом филиалов и управляемых обществ за 4 месяца 2018 г. направлено 385 млн рублей.

Основной объем работ выполнен в рамках подготовки электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.
В сетях высокого напряжения 110-35 кВ осуществлен капитальный ремонт 99 км воздушных линий, произведена расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности на площади 33,6 га.

В распределительных сетях напряжением 10-0,4 кВ, в том числе кабельных линиях, отремонтировано 197 км, расчищено 37,4 га от поросли и растительности на прилегающей территории трасс ЛЭП.

Осуществлен ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ, в том числе отремонтировано 67 выключателей и 254 разъединителя, заменено 32 опорно-стержневых изоляторов.

В распределительных сетях 10(6)/0,4 кВ необходимые регламентные работы проведены на 797 трансформаторных подстанциях (ТП) и 111 трансформаторах.
Основная часть работ – 92 % выполнена хозяйственным способом, т.е. без привлечения подрядных организаций.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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