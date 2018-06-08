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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Тюменьэнерго" назвали лучшую бригаду по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи

В Тюменьэнерго назвали лучшую бригаду по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи

9 июня 2018, 15:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СОРЕВНОВАНИЯ-2018, ТЮМЕНЬЭНЕРГО

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8 июня – на учебно-тренировочном полигоне АО "Тюменьэнерго" в Нижневартовске завершились корпоративные соревнования профессионального мастерства среди бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи 110 кВ.

Ещё утром кипела работа на заключительных этапах, от исхода которых зависела расстановка результатов команд в турнирной таблице. "Блеснула"нижневартовская бригада, которая на этапе освобождения пострадавшего от действия электрического тока на траверсе опоры набрала рекордные 215 баллов, сорвав аплодисменты. "Мы красиво закончили соревнования: выступили достойно, доказали, что можно спасти человека за короткое время", – делится эмоциями электромонтёр Константин Лушпаев, работавший на опоре. По его мнению, секрета в успехе нет, всё решает подготовка.

Особенностью этих соревнований стало применение на одном из этапов инновационных болтовых соединительных зажимов, которые только проходят апробацию и на производстве пока не используются. "Это одна из новинок, которая впоследствии получит широкое применение, в том числе и благодаря соревнованиям. Новый зажим достаточно прост в установке и более надёжен, чем применяемые сегодня средства соединения проводов, в том числе и в шлейфах линий электропередачи", – пояснил заместитель главного инженера АО "Тюменьэнерго" Василий Боровицкий.

Важнейшей особенностью мероприятия также стала "обкатка" этапов, системы обеспечения и инфраструктуры Всероссийских соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи 110 кВ ПАО "Россети", которые пройдут в Нижневартовске с 30 июля по 4 августа. Директор филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети Евгений Громовой сообщил о высокой степени готовности учебно-тренировочного полигона: "Проведена масштабная подготовительная работа, и соревнования "Тюменьэнерго" показали, что мы готовы достойно принять коллег со всей страны".

Кстати, на всероссийских соревнованиях появится ещё один этап – с применением компьютерного имитационного 3D тренажёра, позволяющего производить на персональном компьютере виртуальный осмотр линий в поисках их недостатков и дефектов. Аналогичный комплекс, только рассчитанный на линии другого класса напряжения, применялся в прошлом году на соревнованиях ПАО "Россети" в Пензе.

После завершения всех этапов соревнований и итогового заседания судейской комиссии наступило время чествования победителей. Места распределились следующим образом: третье – у бригады филиала "Энергокомплекс", второе – у представителей Нижневартовских электрических сетей. Наивысшие результаты показала команда Южного ТПО филиала "Тюменские распределительные сети" в составе мастера Антона Иванова, электромонтёров Андрея Зеркалова, Павла Лесниченко, Ивана Тотолина и Якова Токарева. Лучшим мастером судьи назвали Антона Иванова из Южного ТПО, лучшим производителем работ – Руслана Дузенко из нижневартовской команды, лучшим электромонтёром – Михаила Миронова из Энергокомплекса.

"Все команды выступили достойно. От величины подразделения результативность соревнований зависит в меньшей степени. А в большей – от усердия, упорства наставничества, работы руководителей технических подразделений. Потенциал, который показали команды, позволяет надеяться на то, что мы можем стать лучшими на Всероссийских соревнованиях. На сегодняшний день, я считаю, факторов, которые помешают нам хорошо выступить, нет", – подвёл главный итог генеральный директор АО "Тюменьэнерго" Сергей Савчук.

Компания: АО "Тюменьэнерго"
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