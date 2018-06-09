В преддверии ЧМ по футболу теплоэнергетики усилили работу по восстановлению благоустройства в Самаре

Теплоэнергетики Самары вдвое по сравнению с 2017 годом повысили темпы восстановления благоустройства после ремонтных работ на тепловых сетях. В планах "Т Плюс" и "Предприятия тепловых сетей" завершить работы на всех объектах на территории гостевых маршрутов до начала игр Чемпионата Мира по футболу.

По состоянию на 31 мая 2018 года, в порядок уже приведены 645 объектов. Для сравнения, в 2017 году на аналогичную дату было выполнено благоустройство только на 364 объектах. Основной упор в этой работе сделан на зоны туристических маршрутов в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах города. Перед подрядными организациями ставится задача сдать до начала футбольных баталий по постоянной схеме благоустройства 100% объектов в этих районах. В срок до 15 июля планируется полное восстановление благоустройства в Промышленном, Советском, Железнодорожном и Кировском районах.

Следует отметить, что большая часть участков – результат повреждений на бесхозяйных теплосетях, переданных в эксплуатацию энергетикам в последние годы. По статистике "Предприятия тепловых сетей", 80% дефектов этой зимой произошли именно на бывших бесхозяйных участках теплотрасс. В общей сложности в последние годы энергетикам было передано порядка 440 км коммуникаций, которые прежде никто не ремонтировал.

