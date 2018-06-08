Гости SUV-2018: Startup Village — одно из главных событий года в сфере инноваций

В Инновационном центре "Сколково" 31 мая и 1 июня проходила крупнейшая в России и СНГ конференция для стартапов Startup Village. За два дня она собрала около 15 000 участников более чем из 80 стран мира, около тысячи инвесторов и свыше 2,6 тыс. компаний, создающих инновационные продукты в различных сферах — от информационных технологий до биомедицины.

Участники и гости масштабного стартап-события из разных стран поделились своими впечатлениями. По их мнению, конференция играет важную роль в развитии высокотехнологичного бизнеса, поиске партнёров и инвесторов, а Инноград "Сколково" является местом рождения инновационных компаний.

Тоехиса Кодзуки, чрезвычайный и полномочный посол Японии в России: "Спасибо за приглашение принять участие в Startup Village. В этом году у нас был японский павильон, он стал частью проекта перекрёстного Года Японии и России, который объединяет более 300 мероприятий. В сотрудничестве России и Японии много направлений, таких как политика и экономика, но одно из важных — трансфер технологий. И "Сколково" — это место, где они рождаются".

Игорь Дроздов, председатель Правления Фонда "Сколково": "Лично я обратил внимание на то, что в этом году было много итальянских стартапов, французский и японский павильоны. Впервые за всю историю Startup Village у нас настолько сильное международное присутствие, и надеюсь, в следующем году эта тенденция сохранится".

Лев Хасис, первый заместитель председателя Правления Сбербанка России: "Для Сбербанка работа со стартапами — это уникальная возможность общаться с новым поколением инноваторов и быть на переднем крае технологического развития. Их смелые идеи и мышление, не скованное рамками общепринятых процессов, зачастую позволяют им "обходить на повороте" крупные компании в разработке продуктов и сервисов, затрачивая минимум ресурсов. Важно вовремя найти и поддержать наиболее перспективные стартапы, адекватно оценить их идеи и правильно определить точки роста. На Startup Village мы видим, какую важную работу делает Фонд "Сколково", и я очень надеюсь, что молодые и амбициозные предприниматели уже скоро смогут изменить российский технологический ландшафт".

Игорь Егоров, директор МТС в Московском регионе: "МТС и "Сколково" подписали соглашение о запуске на всей территории кластера тестовой зоны Интернета вещей — для нас это главное событие Startup Village 2018. Мы стремимся предоставить стартапам возможность тестировать и дорабатывать продукты на "живой" сети, так как считаем это важнейшим условием для развития технологий и предпринимательства в направлении smart city. Уверен, что открытие пилотной зоны NB-IoT в "Сколково" позволит нам расширить количество компетентных специалистов и компаний, вовлечённых в развитие цифровых решений, и сократит время вывода коммерческих продуктов Интернета вещей на рынок".

Герман Гаврилов, руководитель отдела развития бизнеса Panasonic Россия: "Startup Village — это уникальная площадка для поиска партнёров. В России реально не хватает форматов для эффективных коммуникаций инвесторов, корпораций и стартапов. Для Panasonic SUV-2018 стала местом концентрации ведущих специалистов в области сити-фермерства и вертикальных ферм для выращивания овощей — нового направления сотрудничества Panasonic и "Сколково". Спасибо организаторам, мы остались довольны!"

Беньямин Коэн, основатель и руководитель компании MatricesOne: "Организаторы конференции проделали огромную работу, чтобы это событие произошло. У меня, к сожалению, было не так много времени, чтобы пройти по площадке конференции и познакомиться со стартапами, но мне всё же удалось увидеть несколько захватывающих вещей. Я думаю, что Startup Village очень полезна для инноваторов, причём не только российских, но и тех, кто приехал из-за рубежа. Последним, в частности, будет особенно полезно узнать, как за последнее время изменилась Россия в плане технологий".

Надия Черкасова, член правления банка "ФК Открытие": "Несмотря на погоду, конференция удивила атмосферой настоящего праздника. Здесь было много интересных проектов и партнеров, много возможностей для того, чтобы развивать свой бизнес и проекты. Отдельно хочу отметить работу организаторов Startup Village– все было красиво и удобно".

Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инновациям: "Уже шесть лет подряд в "Сколково" проходит такое глобальное и полезное мероприятие для тех, кто хочет развивать и двигать свой проект. Startup Village, безусловно, — одно из главных событий года в сфере инноваций! Интересные дискуссии, яркие спикеры, насыщенная деловая программа и, конечно же, выставка проектов — максимальная концентрация пользы для стартапа в любой сфере. Фонд содействия инновациям награждает здесь своих победителей четвёртый раз. В этом году лауреатами стали 14 инноваторов из Москвы, Белгородской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Пермской, Свердловской, Ульяновской областей, республик Якутия и Бурятия, Красноярского края. Проекты получат финансирование в размере 2 млн рублей каждый по программе "Старт". Уверен, что о победителях мы ещё услышим и они обязательно добьются успехов!"

Андрей Биветски, генеральный директор SAP Labs CIS: "Каждый год на Startup Village мы находим новых партнёров и новые подходы для применения передовых технологий для цифровизации бизнеса. Потенциал российских разработчиков чрезвычайно мотивирует, и мы верим, что участники конференции смогут добиться успеха в России и на международном уровне. SAP со своей стороны готов помогать российским стартапам нашим опытом по работе с крупнейшими корпоративными заказчиками со всего мира, экспертизой в разработке бизнес-приложений и доступом к нашим технологическим платформам".

Павел Новиков, директор центра компетенций Fintech & Blockchain Фонда "Сколково": "Для представителей финансовой сферы программа Startup Village в этом году была особенно насыщенной: конкурс "Цифровой динамит", где "Сбербанк-Технологии" вручил приз проекту "ЕдЕм-ЕдИм"; три стартапа из акселерации ИТ-кластера (CASHOFF, Oz Forensics и Immergity) заключили контракты с "Тинькофф Банком"; ведущий проект по сбору и обработке данных Double Data подписал соглашение с Финансовой Группой БКС; Банк "Открытие" представил новую платформу для малого и среднего бизнеса OpenHub; Сбербанк заключил с Фондом "Сколково" соглашение о предоставлении сервиса Sbercloud нашим стартапам".

Максим Гинжук, генеральный директор компании "Дабл": "Конференция Startup Village для нас – это, в первую очередь, место для обмена перспективными идеями и поиска партнеров. В этом году, несмотря на погоду, конференция прошла удачно. Мы заключили крупное соглашение о сотрудничестве, которое даст компании новый толчок к развитию. Надеемся, что и в будущем сможем участвовать в этом мероприятии".

Евгений Матвеев, победитель "Конкурса проектов ранних стадий" в рамках Startup Village: "Мне очень понравилась конференция. Большое спасибо организаторам за то, что им удалось так шикарно все подготовить. Все интуитивно было понятно – по расположению площадок, по регламенту. У нас за время проведения Startup Village вообще никаких вопросов не возникало".