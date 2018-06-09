Специалисты "Архэнерго" провели интерактивное занятие в детском доме

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") посетили ГБУ АО "Цигломенский детский дом". Энергетики обучили детей, оставшихся без попечения родителей, безопасному обращению с электроприборами в быту и мерам предосторожности на улице.Ребята узнали почему нельзя играть вблизи энергообъектов, забрасывать посторонние предметы на провода, забираться на опоры ЛЭП, открывать двери трансформаторных подстанций. Также специалисты показали фильм "Тайна желтого треугольника" и рассказали о правилах поведения во время грозы."Очень важно предостеречь детей от ошибок, которые они могут совершить из-за незнания свойств электричества. Ребята внимательно выслушали всё, что мы хотели до них донести, активно задавали вопросы", - говорят энергетики.Для закрепления знаний представители сетевой компании подарили детям тематические тетради и закладки с правилами электробезопасности. Воспитанники учреждения смогли померить средства защиты электромонтеров (диэлектрические перчатки и боты), а также сделать фотографию на память. Кроме того, детскому дому был передан подарок от Молодежного совета "Архэнерго" - спортивный инвентарь для игр, который пригодится воспитанникам в период каникул.Педагоги детского дома отметили, что подобные занятия очень нужны, особенно в преддверии лета. Преподаватели присутствовали на уроке в полном составе и обещали взять на вооружение опыт проведения занятий по электробезопасности.