Специалисты "Архэнерго" провели интерактивное занятие в детском доме

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") посетили ГБУ АО "Цигломенский детский дом". Энергетики обучили детей, оставшихся без попечения родителей, безопасному обращению с электроприборами в быту и мерам предосторожности на улице.
Ребята узнали почему нельзя играть вблизи энергообъектов, забрасывать посторонние предметы на провода, забираться на опоры ЛЭП, открывать двери трансформаторных подстанций. Также специалисты показали фильм "Тайна желтого треугольника" и рассказали о правилах поведения во время грозы.
"Очень важно предостеречь детей от ошибок, которые они могут совершить из-за незнания свойств электричества. Ребята внимательно выслушали всё, что мы хотели до них донести, активно задавали вопросы", - говорят энергетики.
Для закрепления знаний представители сетевой компании подарили детям тематические тетради и закладки с правилами электробезопасности. Воспитанники учреждения смогли померить средства защиты электромонтеров (диэлектрические перчатки и боты), а также сделать фотографию на память. Кроме того, детскому дому был передан подарок от Молодежного совета "Архэнерго" - спортивный инвентарь для игр, который пригодится воспитанникам в период каникул.
Педагоги детского дома отметили, что подобные занятия очень нужны, особенно в преддверии лета. Преподаватели присутствовали на уроке в полном составе и обещали взять на вооружение опыт проведения занятий по электробезопасности.