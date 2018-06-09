Воронежэнерго способствует развитию транспортной инфраструктуры Воронежа и его пригородов

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" продолжают переустраивать участка воздушной линии электропередачи (ВЛ) 35 кВ, проходящей через зону реконструкции автомобильной развязки на пересечении улиц Антонова - Овсеенко - 9 Января - Героев Сибиряков в городе Воронеже. Работы проводятся с целью исключения возможных аварийных ситуаций, которые могли возникнуть при проезде транспорта под высоковольтной линией, пересекающей автомобильную дорогу. С учетом значимости этой транспортной артерии, энергетики планируют завершить их досрочно.

Строительство новой дорожной развязки началось в 2017 году с целью улучшения транспортной инфраструктуры правобережной части Воронежа, где расположены активно развивающиеся Коминтерновский и Советский районы города, а также близлежащих пригородов – микрорайонов Придонской, Подклетное, города Семилуки и т.д. В ходе работ высота насыпи дорожного полотна была увеличена, что привело к уменьшению расстояния от него до проводов воздушной ЛЭП ниже норматива, установленного Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и могло создать трудности для движения автотранспорта по новой развязке. Возникла необходимость переустройства воздушной линии.

Работы предусматривают реконструкцию более 230 метров трассы воздушной линии и установку дополнительной опоры увеличенной высоты, позволяющей выдержать соответствующее нормативам и правилам расстояние между проводами и новым дорожным полотном. Согласно договору, заключенному со строителями транспортной развязки, специалисты Воронежэнерго должны были завершить их в середине 2019 года. Однако, учитывая необходимость скорейшего запуска важной для жителей столицы Черноземья и пригородов автотранспортной развязки, энергетики взяли на себя обязательство досрочного завершения всех работ. Реконструированный участок ЛЭП планируется ввести в эксплуатацию уже в июле текущего года.