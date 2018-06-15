Андрей Черезов произвел итоговую проверку электроснабжения Большой Спортивной Арены "Лужники"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов перед началом церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 провел итоговую проверку надежности электроснабжения Большой Спортивной Арены "Лужники".

Министерством энергетики Российской Федерации совместно с электросетевыми компаниями и Правительством г. Москвы заблаговременно был организован и реализован ряд соответствующих мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного электроснабжения стадиона "Лужники" и оперативного реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций.

В целях оперативного информирования руководства Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) о ситуации с электроснабжением спортивных и инфраструктурных объектов чемпионата мира в Главном операционном центре организовано дежурство представителей ФГБУ "САЦ Минэнерго России". Оперативная группа осуществляет взаимодействие с дежурной сменой Минэнерго России, а также с Региональными операционными центрами в субъектах, обеспечивает постоянный контроль за надежным функционированием объектов проведения спортивных мероприятий.

По итогам осмотра энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение спортивной арены, Андрей Черезов отметил, что сети внешнего и внутреннего электроснабжения стадиона "Лужники" полностью готовы к проведению чемпионата мира по футболу:

"Произведены комплексные тестирования электроустановок стадиона, проверки работ систем резервного электроснабжения, в том числе автоматического запуска и работы дизель-генераторных установок", - рассказал он.

Кроме этого, замминистра подчеркнул, что функционирование организованной системы управления электроснабжением обеспечено в соответствии с утверждённой картой-схемой эксплуатации, разработанной специально для проведения мундиаля.