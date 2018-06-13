Недисциплинированность руководителей СНТ приводит к срыву сроков поверки приборов учета и долгам за энергоресурсы

Банальная недисциплинированность руководителей садоводческих некоммерческих товариществ, внутренние проблемы и борьба за власть зачастую становятся причиной проблем членов этих СНТ. Эта тема обсуждалась на расширенном совещании в региональном штабе ОНФ Волгоградской области по проблемам СНТ, вскрывшимся в результате многочисленных жалоб дачников.

Недисциплинированность или умышленное игнорирование председателями СНТ установленных законом сроков поверки приборов учета электроэнергии приводит к возникновению крупных долгов за энергоресурсы. И это при том, что волгоградские энергетики регулярно напоминают, что если приборы учета находятся в собственности потребителей, то они обязаны самостоятельно следить за ними и своевременно поверять. Однако, многие организации попросту игнорируют это требование. А сами дачники становятся заложниками непрофессиональных действий руководства товарищества.

Проблему "двоевластия", внутренних войн, противостояния между дачниками и действующим правлением признают и сами члены товариществ, и представители ОНФ. В числе трех ключевых проблем, которые выявил ОНФ по итогам рейдов, были названы нарушения при проведении собраний, закрытость правления от садоводов и отсутствие должной финансовой документации. Кроме того, руководство многих СНТ не идет на контакт со своими садоводами, игнорирует их мнения и интересы, узурпируя власть – к таким выводам пришли участники встречи.

– Информирование садоводов о предстоящих собраниях проходит формально или вовсе замалчиваются, – подчеркнули эксперты ОНФ. – Решения принимает узкий круг лояльных уполномоченных лиц – назовем их "людьми председателя". Получить протоколы таких собраний дачники тоже не могут.

Такая обстановка внутренних конфликтов становится благоприятной средой для нарушения режима хозяйствования, своевременного обслуживания оборудования и взаиморасчетов с поставщиками ресурсов.

Специалисты волгоградского филиала МРСК Юга, несмотря на то, что законодательство на их стороне, а судебная практика складывается не в пользу садоводческих товариществ, всегда идут навстречу руководству СНТ, когда стоит вопрос о безучетном потреблении электроэнергии и следующими за ним штрафными санкциями. Нарушителям дается месяц на устранение нарушений, и только после этого составляются акты безучетного потребления. Далее уже сбытовая компания рассчитывает и выставляет в адрес СНТ счета. В случае неоплаты гарантирующий поставщик обращается в суд с требованием о взыскании задолженности за электроэнергию. Волгоградский филиал выступает в этом деле третьей стороной, не заявляющей самостоятельных требований относительно предмета спора.

Кроме того, энергетики оказывают садоводам консультативную и юридическую помощь, содействуют в переговорах с "Волгоградэнергосбытом", предлагают различные формы погашения долга и его реструктуризации.

Кроме того, во многих садовых и дачных товариществах существует проблема хищений электроэнергии. Это признают и сами члены правлений. Директор СНТ "Луч" Джамал Эльмурзаев уверен, что огромные долги накопились из-за банального воровства.

— Представьте, что люди нажгли на полтора миллиона, а заплатили в кассу 150 тысяч рублей, — комментирует Джамал Эльмурзаев. — В нашем обществе 800 с лишним домов, и почти половина хозяев живет тут с постоянной пропиской. Воруют не 2-3 человека. Почти все.

— У нашего общества появились странные долги, хотя большинство из нас исправно платили за все услуги, — рассказывает волгоградка Ирина. — Видимо, кто-то наворовал свет.