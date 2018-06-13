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Отраслевые новости: Россия

Продолжается прием заявок на Энергопрорыв 2018

Продолжается прием заявок на Энергопрорыв 2018

15 июня 2018, 16:19
Рубрика: Россия
Метки: ЭНЕРГОПРОРЫВ-2018

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Фонд "Сколково" совместно с ПАО "Россети" проводит всероссийский конкурс энергетических разработок "Энергопрорыв". Неважно, школьник вы, студент, опытный ученый или руководитель энергетического стартапа. Если у вас есть свой взгляд на энергетику будущего — значит, "Энергопрорыв" для вас.

Подать заявку

"Энергопрорыв" — это конкурс инновационных проектов, который объединит усилия представителей разных областей науки и техники для создания энергетики будущего.

Мы ждем не только энергетиков, но и исследователей из других областей знаний:

  • программистов;
  • физиков;
  • математиков;
  • биологов;
  • экономистов;
  • социологов.

Направления

Улучшающие технологии — оригинальные решения для электроэнергетики и действующей инфраструктуры рынка.

Технологии прорыва — поиск уникальных идей и решений для создания энергетики будущего, под потребности рынка EnergyNet.

Будущие энергетики — направление для талантливых школьников и студентов 1-2 курсов до 20 лет, соответствующее двум представленным выше трекам.

Темы конкурса

Интеллектуальный учет и расчеты электроэнергии

Мониторинг и диагностика воздушных линий

Microgrid vs линии электропередач

Снижение аварийности подстанций

Цифровая подстанция

Электротранспорт и зарядная инфраструктура

Компания: Сколково
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