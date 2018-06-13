Продолжается прием заявок на Энергопрорыв 2018

Фонд "Сколково" совместно с ПАО "Россети" проводит всероссийский конкурс энергетических разработок "Энергопрорыв". Неважно, школьник вы, студент, опытный ученый или руководитель энергетического стартапа. Если у вас есть свой взгляд на энергетику будущего — значит, "Энергопрорыв" для вас.

Подать заявку

"Энергопрорыв" — это конкурс инновационных проектов, который объединит усилия представителей разных областей науки и техники для создания энергетики будущего.

Мы ждем не только энергетиков, но и исследователей из других областей знаний:

программистов;

физиков;

математиков;

биологов;

экономистов;

социологов.

Направления

Улучшающие технологии — оригинальные решения для электроэнергетики и действующей инфраструктуры рынка.



Технологии прорыва — поиск уникальных идей и решений для создания энергетики будущего, под потребности рынка EnergyNet.



Будущие энергетики — направление для талантливых школьников и студентов 1-2 курсов до 20 лет, соответствующее двум представленным выше трекам.

Темы конкурса

Интеллектуальный учет и расчеты электроэнергии



Мониторинг и диагностика воздушных линий



Microgrid vs линии электропередач



Снижение аварийности подстанций



Цифровая подстанция



Электротранспорт и зарядная инфраструктура