Продолжается прием заявок на Энергопрорыв 2018

РусКабель поможет осветить Севастополь
15 июня 2018, 16:19
Рубрика: Россия
Метки: ЭНЕРГОПРОРЫВ-2018
Фонд "Сколково" совместно с ПАО "Россети" проводит всероссийский конкурс энергетических разработок "Энергопрорыв". Неважно, школьник вы, студент, опытный ученый или руководитель энергетического стартапа. Если у вас есть свой взгляд на энергетику будущего — значит, "Энергопрорыв" для вас.
"Энергопрорыв" — это конкурс инновационных проектов, который объединит усилия представителей разных областей науки и техники для создания энергетики будущего.
Мы ждем не только энергетиков, но и исследователей из других областей знаний:
Направления
Улучшающие технологии — оригинальные решения для электроэнергетики и действующей инфраструктуры рынка.
Технологии прорыва — поиск уникальных идей и решений для создания энергетики будущего, под потребности рынка EnergyNet.
Будущие энергетики — направление для талантливых школьников и студентов 1-2 курсов до 20 лет, соответствующее двум представленным выше трекам.
Темы конкурса
Интеллектуальный учет и расчеты электроэнергии
Мониторинг и диагностика воздушных линий
Microgrid vs линии электропередач
Снижение аварийности подстанций
Цифровая подстанция
Электротранспорт и зарядная инфраструктура