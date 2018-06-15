50 000 наименований изделий, ежегодный выпуск 40 000 тысяч километров продукции, что равно окружности Земли, 5 место по совокупному производству продукции в России. Всё это о группе компаний «Москабельмет». 16 июня один из лидеров российской кабельной отрасли празднует 123-летие. Внушительная дата – повод вспомнить яркие события из жизни предприятия и коснуться планов на будущее.

В праздничном материале, опубликованном в статьях портала RusCable.Ru, вы прочтёте о ключевых вехах в столь внушительной и яркой истории компании, познакомитесь с достижениями завода, ощутимо повлиявшими на ход истории целой страны, а также узнаете о том великом наследии завода «Москабель», которое сущестует и благополучно процветает по сей день на территории всей России.

Подробнее читайте в статье «Москабельмет»: от идеи 18-летнего инженера до ТОП-5 предприятий за 123 года»

А еще, в честь праздника, в официальной группе «Москабельмет» в Facebook стартует специальная рубрика с историями о жизни завода и его сотрудников. Чтобы легко найти их — достаточно ввести в графе поиска хэштэг #историямоскабельмет. Каждый пост – как рассказ о трудностях и преодолениях, вере в успех и общей идее, которая объединяет сотрудников предприятия и сегодня.