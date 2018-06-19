Энергетики с начала года заменили около 300 крышек люков

Энергетики Саратовского филиала "Т Плюс" ведут усиленную подготовку к предстоящему отопительному сезону 2018/2019гг. В ее рамках ведется замена трубопроводов, тепловой изоляции, ремонт оборудования на энергообъектах. Без внимания не остается и состояние люков на тепловых камерах. На сегодняшний день все тепловые камеры закрыты.

С начала этого года в городах Саратове и Балакове было заменено около 300 крышек люков, из которых 297 в Саратове, 47 в Балакове. Во время летней ремонтной кампании специалисты энергокомпании меняют поврежденные крышки люков на новые. В целях безопасности дорожного движения особое внимание уделяется их замене на проезжей части города. Дежурные бригады ежедневно совершают обходы теплосетевого комплекса. В случае выявления нарушения целостности люка и основания тепловой камеры, специалистами принимаются все меры по устранению дефектов.

Ежегодно энергокомпания проводит акцию "Безопасность тепла", ориентированную на информирование населения о правилах безопасного поведения рядом с объектами коммунальной инфраструктуры и, прежде всего, элементами теплосетевого комплекса: теплотрассами, тепловыми камерами, колодцами, компенсаторами и т.д. В летнее время это особо актуально из-за проводимых ремонтных работ и гидравлических испытаний. Поэтому специалисты призывают жителей быть внимательными:

∙ Водителям транспортных средств необходимо избегать проезда по лужам, сбавлять скорость, если перед автомобилем они заметили лужу, парение или открытый люк.

∙ Не пытаться проехать лужу вброд, ее глубина может оказаться гораздо больше, чем кажется.

∙ Избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах вне проезжей части улицы.

∙ Проявлять повышенное внимание при проезде рядом с ограждениями мест производства земляных и ремонтных работ. За ограждениями могут находиться люди.

При обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, сильного парения воды, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, не приближаться к поврежденным объектам, не пытаться их проехать, немедленно сообщить в городскую дежурную службу или в оперативно-диспетчерские службы филиала: г. Саратов – (8452) 98-66-65, г. Энгельс – (8453) 55-75-08, г. Балаково – (8453) 62-58-22.

