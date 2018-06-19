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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" консолидировало более двух километров линий электропередачи садоводств в 1 квартале 2018 года

Ленэнерго консолидировало более двух километров линий электропередачи садоводств в 1 квартале 2018 года

19 июня 2018, 16:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") по итогам 1 квартала 2018 года консолидировало электросети двух садоводческих товариществ общей протяженностью более 2 км. Электросетевая компания, взяв сети на баланс, приступила к их обслуживанию, повысив надежность электроснабжения объектов.

В течение 1 квартала 2018 года "Ленэнерго" консолидировало электросети СНТ "Лемпала" и "Сойкино", расположенные во Всеволожском и Ломоносовском районах Ленинградской области. На баланс приняты 2,15 км линий электропередачи и трансформаторные подстанции общей мощностью 0,5 МВА.

После завершения всех процедур, электросетевая компания полностью отвечает за техническое состояние сетей: ремонтирует и реконструирует их, строит новые объекты, оперативно устраняет технологические нарушения. Благодаря этим мероприятиям повышается надежность электроснабжения потребителей. Кроме этого, для садоводов снижается тариф, так как садоводческое товарищество при сборе денег на оплату электроэнергии также вкладывает издержки на обслуживание и общее содержание сетей, потери энергии.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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