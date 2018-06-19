Омские энергетики зарядили электрокар польского путешественника Марека Каминского

Известный польский путешественник и полярник, покоритель двух полюсов Марек Каминский посетил Омск в рамках экспедиции "Без следа". Он путешествует из Польши в Японию на электромобиле.

Пробег стартовал из польского города Закопане, трасса пройдет через Варшаву, Калининград, Вильнюс, Минск, Москву, Екатеринберг, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск, Улан-Батор, Эренхот, Пекин, Тяньцзинь, Пусан, Фукуоку, Хиросиму. Финиширует Марек Каминский в Токио.

Задача проекта - показать, что можно передвигаться по миру с помощью современных технологий — на электрокаре, одновременно заботясь об окружающей среде. Для Марека Каминского особое значение имеет путешествие по территории России.

- Россия – красивая страна, я люблю ее, специально изучал русский язык, - поделился впечатлениями Марек Каминский. – Мне нравятся произведения Достоевского, поэзия Марины Цветаевой, Сергея Есенина, песни Владимира Высоцкого. В Омске меня встретили очень гостеприимно, это было приятно. Люди в России вообще добрые, встречают хлебом-солью. Особая благодарность партнеру экспедиции – компании "Россети". Ее сотрудники помогают в зарядке моего автокара во всех уголках страны. И, кстати, дороги вполне хорошие в России.

Стратегическим партнером Марека Каминского в этой экспедиции выступает ПАО "Россети". На всем пути следования по территории России дочерние компании "Россетей" организуют подзарядку автокара. На территории нашего региона зарядку электромобиля обеспечили в филиале ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети") - "Омскэнерго".

6 Марек каминский САЙТГосударственный холдинг "Россети" развивает сеть зарядных станций для электромобилей по всей стране: это один из приоритетных проектов компании. В 2018 – 2019 годах в регионах Сибири появятся не менее пяти зарядных станций для электрокаров, установленных МРСК Сибири.