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Пресс-релизы

Ростех повысит энергобезопасность Крыма

Ростех повысит энергобезопасность Крыма

19 июня 2018, 15:07
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, КРЫМ-2014

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Госкорпорация Ростех завершает монтаж газотурбинных энергетических агрегатов на Сакской ТЭЦ. На электростанции ведутся пусконаладочные работы. Суммарная мощность установок составит 90 МВт. Новое оборудование повысит надежность энергоснабжения жилой и промышленной инфраструктуры Крыма.

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Госкорпорацию Ростех, поставила для использования в составе ПГУ Сакской ТЭЦ ("Сакские тепловые сети") в Республике Крым четыре газотурбинных энергетических агрегата ГТА-25. Это позволит уже в ближайшее время обеспечить генерацию 90 МВт дополнительной мощности. Ввод второй очереди планируется к концу 2018 года. Вторая очередь увеличит мощность станции до 120 МВт в парогазовом цикле при применении четырех паровых котлов-утилизаторов и двух паротурбинных установок.

В основе поставленных на Сакскую ТЭЦ агрегатов ГТА-25 – высокоэффективные промышленные двигатели ПС-90ГП-25, разработанные на базе семейства авиационных двигателей ПС-90А, предназначенных для самолетов типа Ил-76, Ил-96, Ту-204/214.

Для Ростеха это уникальный опыт по оснащению/строительству электростанций такой мощности в парогазовом цикле. В отличие от других строящихся на территории Крыма станций, Сакская ТЭЦ будет генерировать не только электрическую, но и тепловую энергию, себестоимость которой, благодаря когенерационному циклу и экономичности оборудования, будет ниже текущей.

Компания: Ростех
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