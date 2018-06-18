Ростех повысит энергобезопасность Крыма

Госкорпорация Ростех завершает монтаж газотурбинных энергетических агрегатов на Сакской ТЭЦ. На электростанции ведутся пусконаладочные работы. Суммарная мощность установок составит 90 МВт. Новое оборудование повысит надежность энергоснабжения жилой и промышленной инфраструктуры Крыма.

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Госкорпорацию Ростех, поставила для использования в составе ПГУ Сакской ТЭЦ ("Сакские тепловые сети") в Республике Крым четыре газотурбинных энергетических агрегата ГТА-25. Это позволит уже в ближайшее время обеспечить генерацию 90 МВт дополнительной мощности. Ввод второй очереди планируется к концу 2018 года. Вторая очередь увеличит мощность станции до 120 МВт в парогазовом цикле при применении четырех паровых котлов-утилизаторов и двух паротурбинных установок.

В основе поставленных на Сакскую ТЭЦ агрегатов ГТА-25 – высокоэффективные промышленные двигатели ПС-90ГП-25, разработанные на базе семейства авиационных двигателей ПС-90А, предназначенных для самолетов типа Ил-76, Ил-96, Ту-204/214.

Для Ростеха это уникальный опыт по оснащению/строительству электростанций такой мощности в парогазовом цикле. В отличие от других строящихся на территории Крыма станций, Сакская ТЭЦ будет генерировать не только электрическую, но и тепловую энергию, себестоимость которой, благодаря когенерационному циклу и экономичности оборудования, будет ниже текущей.