Силовые кабели и кабели для систем аварийной сигнализации от польского производителя

Польский кабельный гигант, TFKable Group входит в число крупнейших европейских производителей кабельной продукции и является признанным поставщиком кабелей и проводов всемирно известным потребителям электронного, телекоммуникационного, энергетического, судостроительного, горнодобывающего и автомобилестроительного секторов. Основное направление компании — производство проводов и кабелей для применения в энергетике, сетях инженерно-технического обеспечения и горнодобывающей промышленности, с использованием материалов, соответствующих строгим требованиям в отношении механических и электрических характеристик.

TFKable Group, и её дочерняя компания Copper Cable Company, базирующаяся в графстве Лестершир (Leicestershire) в центре Англии, представили свои огнестойкие силовые кабели и кабели для систем аварийной сигнализации FLAME-X на международной выставке технологий и оборудования для железнодорожной инфраструктуры Infrarail, состоявшейся в Лондоне 1-3 мая 2018 года. TFKable Group в настоящее время является основным поставщиком не содержащих галогенов, обладающих низким дымовыделением кабелей для питания постоянным током тягового подвижного состава для публично-правовой корпорации Transport for London (TfL), являющейся функциональным подразделением администрации Большого Лондона.

TFKable Group также поставляет бронированные силовые кабели среднего напряжения для наземной линии лондонской подземки. Кроме того, компания недавно реализовала проекты для британской компании Network Rail, владельца и оператора железнодорожной инфраструктуры в Великобритании, включая поставку более 50 километров 45-кВ кабелей для питания тягового подвижного состава в рамках Программы электрификации железнодорожной сети "The Great Western Electrification Programme", которая включает прокладку восьми тоннелей протяжённостью от 700 до 7000 метров. По словам коммерческого директора TFKable Group, железнодорожная инфраструктура Великобритании в настоящее время подвергается радикальному преобразованию, реализуются проекты, которые происходят один раз на протяжении жизни одного поколения, такие как, например, высокоскоростная железнодорожная линия HS2 и новая железная дорога мирового класса в Лондоне Crossrail 2. На сегодняшний день это самый крупный инфраструктурный проект в Европе, общая протяженность дороги — 118 километров, в том числе 21 километр новых тоннелей под центром Лондона. Для TFKable Group это перспективный рынок и возможность быть участником крупномасштабных инвестиционных проектов, способствующих эффективной модернизации существующей британской инфраструктуры.

На международной выставке Infrarail TFKable Group и Copper Cable Company совместно представили свои кабельные продукты для железнодорожного транспорта, бронированные силовые кабели, кабельные изделия для воздушных линий электропередачи и сигнальные кабели. Компания Copper Cable Company представила свои инновационные разработки в области пожаробезопасных кабелей для инженерных коммуникаций общественных зданий и специализированные кабельные изделия для подземных автомобильных парковок – кабели типа Flame-X 950 серии 6. Один из самых важных факторов в случае возникновения пожара – сохранение подачи электроэнергии системам безопасности и пожаротушения, включая противодымные барьеры, вытяжные вентиляторы и системы вытяжной противодымной вентиляции и отвода тепла.

Кабели типа Flame-X 950 серии 6, сертифицированные на соответствие требованиям Британской службы по сертификации кабелей (BASEC) и органа по сертификации в области пожарной безопасности (LPCB), обеспечивают непрерывность цепи и целостность кабельной системы во время пожара. Эти кабели также соответствуют самым высоким нормам стандарта BS8519 в категории "спасение при пожаре -120 минут" и признаны пригодными для использования в самых ответственных областях применения – системы безопасности и пожаротушения категории 1.