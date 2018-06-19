Житель Читы осужден за хищение электрокабеля

Житель забайкальской столицы осужден за хищение кабеля, принадлежащий филиалу ПАО "МРСК Сибири" – (дочерняя компания ПАО "Россети") – "Читаэнерго". Суд приговорил его к 180 часам обязательных работ и выплате материального ущерба – около 20 тысяч рублей.

18-летнего преступника удалось задержать в результате оперативно-поисковых мероприятий, проведённых сотрудниками отдела внутренних дел Железнодорожного района г.Читы Забайкальского края.

При помощи топора "охотник" за цветным металлом стал обладателем 22 метров кабеля, находившегося в районе улицы 1-ая Иподромная, где специалисты Читаэнерго вели ремонтно-восстановительные работы. Через несколько дней на берегу реки Читинка преступник разобрал его и извлек алюминий. Орудие преступления выбросил в реку, а сам направился пункт приема цветного металла, где и получил небольшие денежные средства.

Энергоснабжающее предприятие оценило ущерб, причиненный злоумышленником, в 20 тысяч рублей. В ходе судебного заседания нарушитель признал свою вину. Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса РФ как “тайное хищение чужого имущества” и назначил наказание в виде обязательных работ в количестве 180 часов и возмещения причиненного Читаэнерго ущерба. От более сурового наказания молодого человека спасло его же раскаяние, которое явилось смягчающим фактором для суда.