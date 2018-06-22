В "Интер РАО" впускают ИК "Регион"

Как выяснил “Ъ”, определилась конечная структура сделок по выходу "РусГидро" и Федеральной сетевой компании (ФСК) из капитала "Интер РАО". ФСК продаст только 10% из своей доли в 18,6%, акции будут распределены между "Интер РАО Капиталом", контролирующим квазиказначейский пакет "Интер РАО", и ИК "Регион". "Интер РАО Капитал" купит и 4,9% акций у "РусГидро", потратив в целом более 39 млрд руб. и собрав 29,8% акций, а "Интер РАО" избежит риска обязательной оферты миноритариям.

“Ъ” стали известны финальные параметры сделки по продаже ФСК (входит в "Россети", управляет магистральными сетями) и "РусГидро" своих пакетов акций "Интер РАО" — 18,57% и 4,92% соответственно (“Ъ” сообщал о подготовке этих сделок 10 мая и 17 мая). Источники “Ъ” говорят, что ФСК продаст только 10% акций, из них 6,33% выкупит "Интер РАО Капитал" (уже владеет 18,37% акций "Интер РАО"), а 3,67% — ИК "Регион" (входит в подконтрольную структурам Сергея Сударикова ГК "Регион", на рынке группу считают близкой "Роснефти"). "РусГидро" продает весь свой пакет "Интер РАО Капиталу". В итоге "Интер РАО Капитал" соберет 29,8% (с учетом 0,4%, принадлежащих топ-менеджерам), но не преодолеет рубеж в 30%, требующий обязательной оферты миноритариям. В ИК "Регион" “Ъ” не ответили, в "РусГидро", "Интер РАО", "Россетях" сделку не комментируют.

Госхолдинг "Интер РАО" де-факто подконтролен "Интер РАО Капиталу" и "Роснефтегазу" (владеет 27,63% акций, а также контрольным пакетом "Роснефти"). Советы директоров "Интер РАО" и "Роснефтегаза" возглавляет глава "Роснефти" Игорь Сечин. Уже после реформы РАО ЕЭС "Интер РАО" в обмен на свои акции получил от Росимущества и других госкомпаний не проданные инвесторам энергоактивы. В 2010-х у "Роснефтегаза" были планы по выкупу доли "Интер РАО Капитала", но сделка не состоялась: по одной из версий, "Роснефтегаз" не хотел делать обязательную оферту при преодолении порога в 30%.

Как утверждает один из собеседников “Ъ”, директива по сделке с ФСК подписана 13 июня, директива по "РусГидро" еще на согласовании. С "РусГидро" сделку планируется закрыть в конце июня, с ФСК — "чуть позже". Источники “Ъ” говорят, что ФСК не стала продавать весь пакет, так как считает цену бумаг "Интер РАО" недооцененной и рассчитывает на дивиденды. Средства от сделки ФСК направит на инвестпрограмму, выплата спецдивидендов "Россетям" не планируется. В ФСК напомнили, что на ПМЭФ-2018 глава компании Андрей Муров отмечал, что "сегодня неплохая конъюнктура для реализации" (акций ФСК) и "определенные переговоры велись". Там подтвердили, что возможность сделки прорабатывается, детали обсуждаются с правительством и "Интер РАО", но до принятия решения не раскрываются. "Надеемся, что это произойдет в ближайшее время",— добавили в ФСК, напомнив, что по дивидендной политике акционерам предложат одобрить выплаты не менее 50% от чистой прибыли, скорректированной согласно распоряжению правительства 1094-р. "РусГидро", по данным “Ъ”, направит средства на стройки на Дальнем Востоке.

Цена сделок, как уже писал “Ъ”, составит чуть более 3,34 руб. за акцию "Интер РАО" — это средневзвешенная за шесть месяцев (в пятницу на Московской бирже бумага стоила 4,05 руб.), будет рассрочка оплаты на 18 месяцев с равными ежеквартальными платежами, lock-up на продажу и залог акций снимается. Дисконт к рынку объясняется большим размером пакетов. Также "Интер РАО" получит гарантии, что акции не будут проданы в рынок "недружественным акционерам", говорят собеседники “Ъ”. "Интер РАО Капитал" потратит около 22,1 млрд руб. на покупку пакета у ФСК и 17,17 млрд руб. — у "РусГидро", ИК "Регион" — 12,8 млрд руб.

Как долго просуществует такая структура акционерного капитала, пока не ясно. По данным одного из источников “Ъ”, пакет "Интер РАО Капитал" может быть продан некому иностранному инвестору. Собеседники “Ъ” говорили, что после сделки с "РусГидро" "Интер РАО" может погасить квазиказначейский пакет, что увеличит долю "Роснефтегаза" в "Интер РАО" до 36,08%, но избавит от оферты. В "Интер РАО" схему опровергли, подтвердив, что пакет предназначен для иностранного инвестора.

Владимир Скляр из "ВТБ Капитала" отмечает, что "Интер РАО" делает еще один шаг к выстраиванию структуры акционеров, предусмотренной стратегией-2020: 50% акций — у государства, а 25% — у стратегического инвестора. "Покупка с дисконтом в 15% одной из самых дешевых историй в российской энергетике выглядит вполне разумным применением свободных средств",— считает аналитик. По его мнению, у "Интер РАО" в случае необходимости останутся деньги на консолидацию ТЭС Калининградской области (с "Роснефтегазом" уже построило две газовые станции, в 2019–2020 годах достроит газовую Прегольскую и угольную Приморскую ТЭЦ), а расходы в рамках программы модернизации ТЭС "перекрываются операционным денежным потоком".

Коммерсант