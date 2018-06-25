Вездеходы, снегоболотоходы-амфибии и другие образцы новой спецтехники изучили участники Корпоративного презентационного дня МРСК Северо-Запада

На площадке учебного комплекса ПАО "Ленэнерго" в пос.Терволово состоялся Корпоративный презентационный день ПАО "МРСК Северо-Запада" (входит в ГК "Россети"). Среди участников – энергетики из всех регионов ответственности сетевой компании, представители предприятий-изготовителей и поставщиков оборудования, разработчики и проектировщики.

На мероприятии были рассмотрены вопросы использования спецтехники и приспособлений для строительства и эксплуатации воздушных линий электропередачи 6-150 кВ. Модератором конференции выступил Антон Петров - начальник департамента технологического развития и инноваций МРСК Северо-Запада. Он поприветствовал участников мероприятия и подчеркнул высокую актуальность темы КПД для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, повышения эффективности работ при ликвидации технологических нарушений.

Свою продукцию на конференции энергетикам представили ООО "Авто-Мост", ООО "Автофургон", ООО "Ахви Рус", ООО "ЕЗСМ "Континент", ООО "Интелстил", ООО "Компания Промышленный Меридиан", ООО "Луидор-Тюнинг", ООО "Мега Драйв", ООО "МиРЭП-ГЛОНАСС", ООО "Мытищинский приборостроительный завод", ООО НПО "Транспорт", ООО "Технопроект", ООО НПФ "ТРЭКОЛ", ООО "Палфингер Кран Рус" (ПАЛФИНГЕР СНГ), ООО "РМ–Терекс", ООО "Северный Технопарк", ООО "Спорт и отдых", ООО "Чайка-НН" (Автомобильный завод "Чайка Сервис").

В рамках мероприятия прошла выставка новых образцов современной техники. В частности, были представлены внедорожные транспортные средства, снегоболотоходы-амфибии, подъемные механизмы, мульчеры и краново-манипуляторные установки.

По итогам форума лучшим инновационным решением КПД признаны разработки компании ООО "Мытищинский приборостроительный завод" в области эксплуатации спецтехники для оперативно-выездных бригад. В номинации "рекомендовано к применению" дипломов были удостоены сразу два участника. Представители компании ООО "РМ-Терекс" презентовали вездеходную технику Заволжского завода гусеничных тягачей и рассказали о возможностях ее использования в энергетическом комплексе. Победителем в данной номинации также стала компания ООО "Палфингер Кран Рус", продемонстрировавшая спецтехнику с оборудованием для электросетевых предприятий. Самыми убедительными выступлениями присутствующие назвали доклад представителя ООО "Интелстил" о технике Ferri и GreenMech для измельчения древесно-кустарниковой растительности и презентацию ООО "Мега Драйв" о преимуществах гидравлических автоподъемников.

С дополнительными материалами можно ознакомиться на интернет-портале КПД: http://www.mrsksevzap.ru/corporatepresentationday

Справка:

Корпоративный презентационный день МРСК Северо-Запада проходит с 2008 года и предусматривает поддержку, развитие и внедрение на объектах электросетевого комплекса инновационных конкурентоспособных идей, готовых продуктов и технологий, предлагаемых в области энергетики.