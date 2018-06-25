"МОЭК" взыскал с ООО "УК Ремкомплектстрой" более 30 млн рублей долга за тепло

ПАО "МОЭК" взыскал через суд с управляющей компании в сфере ЖКХ ООО "УК Ремкомплектстрой" более 30 млн рублей долга за тепло. ООО "УК Ремкомплектстрой" осуществляет деятельность по управлению 33 многоквартирными домами в Восточном административном округе Москвы.

Управляющая компания ООО "УК Ремкомплектстрой" была создана в 2015 году как преемник ООО "Ремкомплектстрой", задолженность которой на тот момент за потребленную тепловую энергию перед ПАО "МОЭК" превышала 100 млн. рублей. На новую компанию было переведено управление всеми многоквартирными домами компании-должника, а в отношении старой было инициировано банкротство.

В целях взыскания долга ПАО "МОЭК" обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о привлечении учредителя управляющей компании ООО "Ремкомплектстрой" и ее бывшего руководителя к субсидиарной ответственности на сумму свыше 100 млн рублей. В мае 2018 года Арбитражным судом г. Москвы оно было удовлетворено. Это означает, что за долги компании теперь отвечают ее руководитель и учредитель.

"Угроза привлечения к еще одной субсидиарной ответственности стала стимулом для погашения долгов, накопленных уже новой управляющей компанией. В настоящее время ООО „УК Ремкомплектстрой“ оплачивает все долги незамедлительно после вступления в силу судебного решения. Данный случай показывает, что практика привлечения к субсидиарной ответственности стала хорошим способом воздействия на недобросовестных руководителей и собственников компаний-должников, игнорирующих общение с поставщиком тепла по погашению задолженности", — отметила заместитель начальника Правового управления ПАО "МОЭК" Ирина Сёмкина.