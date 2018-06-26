Независимый системный оператор Новой Англии (США) внедрил механизм участия потребителей с управляемой нагрузкой в оптовых рынках

Подстрели коллегу по цеху
27 июня 2018, 15:55
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Независимый системный оператор Новой Англии ISO New England (ISO-NE) завершил процедуры по допуску так называемых "активных" потребителей с управляемой нагрузкой (Active Demand Resources, ADR) к участию в оптовых рынках электроэнергии, мощности и системных услуг в своей операционной зоне.
В соответствии с приказом Федеральной комиссии по регулированию энергетики США от 15 марта 2011 г. № 745 о задействовании механизма Demand Response на оптовых рынках электрической энергии, мощности и системных услуг, по итогам семилетних разработок ISO-NE внедрил правила и процедуры использования механизма ценозависимого потребления (Price-Responsive Demand Structure, PRD), а также соответствующие программные приложения в целях обеспечения возможности участия ADR в рынках электроэнергии, мощности и резервов.
Благодаря внедрению PRD с 1 июня 2018 г. ADR-участники оптового электроэнергетического рынка могут:
1. подавать ценовые заявки на рынке на сутки вперед (Day-Ahead Energy Market) и балансирующем рынке (Real-Time Energy Market);
2. наиболее экономически эффективным образом участвовать в проводимом системным оператором отборе поставщиков электроэнергии и/или резервов мощности;
3. учитываться при формировании диспетчерского графика на сутки вперед и балансировании энергосистемы, осуществляемом системным оператором в режиме реального времени;
4. влиять на формирование цен на электроэнергию на оптовом рынке;
5. получать доход, сопоставимый с доходами объектов генерации за поставки электроэнергии, мощности или оперативных резервов.
На рисунке представлена схема участия DR-объектов в оптовых энергорынках, где:
ISO-NE первым из американских системных операторов полностью выполнил требования FERC по привлечению потребителей с управляемой нагрузкой наравне с генерацией к процессам обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы и формирования резервов мощности на основе ценовых сигналов рынка.