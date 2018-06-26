Независимый системный оператор Новой Англии (США) внедрил механизм участия потребителей с управляемой нагрузкой в оптовых рынках

Независимый системный оператор Новой Англии ISO New England (ISO-NE) завершил процедуры по допуску так называемых "активных" потребителей с управляемой нагрузкой (Active Demand Resources, ADR) к участию в оптовых рынках электроэнергии, мощности и системных услуг в своей операционной зоне.

В соответствии с приказом Федеральной комиссии по регулированию энергетики США от 15 марта 2011 г. № 745 о задействовании механизма Demand Response на оптовых рынках электрической энергии, мощности и системных услуг, по итогам семилетних разработок ISO-NE внедрил правила и процедуры использования механизма ценозависимого потребления (Price-Responsive Demand Structure, PRD), а также соответствующие программные приложения в целях обеспечения возможности участия ADR в рынках электроэнергии, мощности и резервов.

Благодаря внедрению PRD с 1 июня 2018 г. ADR-участники оптового электроэнергетического рынка могут:

1. подавать ценовые заявки на рынке на сутки вперед (Day-Ahead Energy Market) и балансирующем рынке (Real-Time Energy Market);

2. наиболее экономически эффективным образом участвовать в проводимом системным оператором отборе поставщиков электроэнергии и/или резервов мощности;

3. учитываться при формировании диспетчерского графика на сутки вперед и балансировании энергосистемы, осуществляемом системным оператором в режиме реального времени;

4. влиять на формирование цен на электроэнергию на оптовом рынке;

5. получать доход, сопоставимый с доходами объектов генерации за поставки электроэнергии, мощности или оперативных резервов.

На рисунке представлена схема участия DR-объектов в оптовых энергорынках, где:

Demand-Response Assets (DRAs) снижающие мощность нагрузки.

Demand-Response Resources (DRRs) - DRAs, участники рынков электроэнергии и резервов мощности (DRAs с нагрузкой до 5 МВт - самостоятельно либо объединяясь в группы, DRAs с нагрузкой от 5 МВт и выше - только самостоятельно).

Active-Demand Capacity Resources (ADCRs) - DRRs, участвующие в форвардном рынке мощности (DRRs с нагрузкой до 7 МВт - самостоятельно либо объединяясь в группы, DRRs с нагрузкой от 7 МВт и выше - только самостоятельно).

On-Peak and Seasonal-Peak Capacity Resources - недиспетчируемые, так называемые "пассивные" ресурсы, доступные в периоды прохождения годового и сезонных максимумов нагрузок и участвующие только в форвардном рынке мощности.

ISO-NE первым из американских системных операторов полностью выполнил требования FERC по привлечению потребителей с управляемой нагрузкой наравне с генерацией к процессам обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы и формирования резервов мощности на основе ценовых сигналов рынка.

