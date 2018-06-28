Состоялось годовое собрание акционеров ФСК ЕЭС

28 июня 2018 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО "ФСК ЕЭС" (входит в группу компаний "Россети"). Собранием избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержден аудитор Общества.

Принято решение о распределении прибыли по результатам 2017 года и выплате дивидендов по итогам года в размере 0,014815395834 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "ФСК ЕЭС" на общую сумму 20 307 801 тыс. рублей. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по итогам 1 квартала 2017 года подлежащая выплате сумма дивидендов составляет 18 884 671 тыс. руб.

В работе собрания приняли участие члены Совета директоров

ПАО "ФСК ЕЭС", избранные на внеочередном Общем собрании акционеров в 2017 году: Председатель Правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров, Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Павел Сниккарс, Член правления ПАО "Россети" Андрей Демин, Заместитель генерального директора ПАО "Россети" Оксана Шатохина, Управляющий директор ООО "Ренессанс-Брокер" Игорь Каменской, Исполнительный вице-президент по России компании "Эни С.п.А." Эрнесто Ферленги.

В новый состав Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" вошли:

Игорь Каменской, Управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер";

Павел Ливинский, Генеральный директор ПАО "Россети";

Павел Грачев, Генеральный директор ПАО "Полюс";

Эрнесто Ферленги, Исполнительный вице-президент по России компании "Эни С.п.А.";

Андрей Муров, Председатель Правления ПАО "ФСК ЕЭС";

Павел Сниккарс, Директор Департамента Минэнерго России;

Оксана Шатохина, Заместитель генерального директора

ПАО "Россети";

ПАО "Россети"; Сергей Сергеев, Заместитель генерального директора ПАО "Россети";

Андрей Демин, Член правления ПАО "Россети";

Николай Рощенко, Член правления – начальник Правового управления ассоциации "НП Совет рынка";

Егор Прохоров, Заместитель генерального директора ПАО "Россети".

Членами Ревизионной комиссии избраны: директоры департаментов ПАО "Россети" Александр Баталов и Марина Лелекова, начальник отдела департамента Минэнерго России Татьяна Зобкова, советник отдела управления Росимущества Екатерина Снигирева, представитель Минэкономразвития России Владимир Хворов.

Аудитором Общества утверждено ООО "Эрнст энд Янг".

Было одобрено участие ПАО "ФСК ЕЭС" в Общероссийском объединении работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей".

За прошедший корпоративный год Советом директоров проведено 35 заседаний, на которых рассмотрены 166 вопроса.

Для акционеров, которые не смогли присутствовать на годовом Общем собрании на сайте ФСК ЕЭС проводилась онлайн-трансляция мероприятия.

Также акционерам была предоставлена возможность участия в Собрании через интернет путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Полная информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров, будет раскрыта Обществом в установленном законодательством Российской Федерацией порядке.