В Комсомольском ПО прошла встреча работников с руководством филиала "Мордовэнерго"

Выполнение производственных программ, снижение потерь в электрических сетях и вопросы социально-трудовых отношений обсуждались 27 июня на встрече руководства филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Мордовэнерго" с работниками Комсомольского производственного отделения (ПО).

Перед специалистами службы реализации услуг была поставлена задача по улучшению показателей в части снижения технологических потерь и усиления работы по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления среди юридических лиц и населения.

На встрече обсуждалась запланированная в будущем году реконструкция подстанции ПС 110/35/6 кВ "Алексеевка", которая находится в зоне ответственности ПО. В настоящее время уже идет разработка проектно-сметной документации и утверждаются планы выполнения работ. Особо было подчеркнуто, что эффективная реализация этого масштабного инвестиционного проекта зависит от каждого сотрудника технических и эксплуатационных служб ПО.

29 июня подобная встреча пройдет в Краснослободском производственном отделении филиала "Мордовэнерго".

