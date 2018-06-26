Годовое Общее собрание акционеров "Россетей" отметило позитивную динамику основных производственных и финансовых показателей компании

В Москве 29 июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров компании "Россети" под председательством Министра энергетики РФ, Председателя Совета директоров "Россетей" Александра Новака. На собрании был рассмотрен отчет с результатами деятельности "Россетей" в 2017 году, свидетельствующий о росте производственных показателей и стабильном финансово-экономическом положении компании.

Акционеры высоко оценили работу менеджмента по повышению эффективности компании "Россети" и управляемых дочерних структур. Особо было отмечено, что несмотря на увеличение числа опасных погодных явлений в прошедшем году и, как следствие, расширение спектра потенциальных угроз для стабильной работы электросетевого комплекса, сотрудники дочерних структур под управлением компании "Россети" добились высоких производственных результатов. В частности, показатель SAIDI (средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии) составил 3,86 часа, т.е. улучшен на 19% по сравнению с 2016 годом, а показатель SAIFI (средняя частота прекращений передачи электроэнергии) сохранилась на рекордно низком уровне в 1,53 технологического нарушения на 1000 условных единиц оборудования. Потери при передаче и распределении электроэнергии снижены до установленного на 2017 год ориентира.

Рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности консолидированные показатели достигли в 2017 году своего исторического максимума.

Консолидированная выручка группы в 2017 году составила ₽948,3 млрд, что на 5,3% больше показателя 2016 года. При этом чистая прибыль увеличилась в сравнении прошлым годом почти на 40% и составила ₽137,1 млрд.

Показатель EBITDA составил ₽313,7 млрд, что выше показателя 2016 года на 18,3%. Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 1,8 в 2016 году до 1,5 в 2017 году.

Помимо результатов деятельности "Россетей", на ГОСА было отмечено, что в 2017 году менеджмент компании разработал стратегию построения в России до 2030 года цифрового электросетевого комплекса, которая предусматривает повсеместное внедрение самых современных технологий на основе искусственного интеллекта.

Как подчеркнул в ходе своего выступления генеральный директор компании Павел Ливинский, реализация данной стратегии позволит модернизировать всю энергетическую отрасль, вывести эффективность всей группы компании на качественно новый уровень, повысить надежность электроснабжения потребителей и инвестиционную привлекательность, а также обеспечит дополнительные гарантии дивидендных выплат акционерам.

В ходе собрания акционерам компании "Россети" представлены на утверждение годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, предложения по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 года, выплаты дивидендов по результатам 2017 года и I квартала 2018 года.

Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества.

Рассмотрены в новой редакции Устав и ряд внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля.