Специалисты "Т Плюс" приняли участие в защите дипломов будущих энергетиков Марий Эл и Чувашии

Представители руководства филиала "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс приняли участие в защите дипломных проектов выпускников-энергетиков Поволжского государственного технологического университета и Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

По приглашению учебных заведений свою оценку уровню знаний будущих коллег дали заместитель главного инженера филиала по эксплуатации Максим Каплунов, руководитель группы по Чебоксарской ТЭЦ-2 теплотехнической службы Юрий Туманов и технический директор-главный инженер Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Александр Фадеев.

В текущем году свои дипломные проекты защищали 43 студента очной формы обучения ПГТУ, 14 очников и 1 заочник ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Готовность к реализации себя в профессии доказывали выпускники направления "Теплоэнергетика и теплотехника" профиля "Промышленная теплоэнергетика" (бакалавры) и "Технология производства электрической и тепловой энергии" (магистры).

Аттестационные комиссии высоко оценили уровень теоретической и практической подготовки выпускников. Это показали результаты защиты: подавляющая часть студентов удостоилась оценок "хорошо" и "отлично".

Стоит отметить, что традиция участия представителей "Т Плюс" в защите дипломных проектов выпускников энергетических специальностей ПГТУ и ЧГУ им. И.Н. Ульянова является многолетней. Подобная практика, как отмечают в вузах, позволяет максимально объективно оценить знания и умения будущих специалистов. В свою очередь для компании это возможность отметить перспективных студентов с их последующим трудоустройством на предприятиях филиала.