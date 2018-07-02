Энергетики АО "Чеченэнерго" выявили самовольное подключение к сетям 10 жителей Шалинского района

Составлением акта с последующей передачей в РОВД обернулось для потребителей Шалинского района самовольное подключение к электросетям. В ходе контрольного обхода абонентов, обесточенных по причине образовавшейся задолженности, сотрудники диспетчерского отдела отделения "Энергосбыт" АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") выявили 10 таких нарушителей. В рамках российского законодательства в их отношении будут приняты соответствующие меры.

"Введение режима ограничения потребления электрической энергии – крайняя мера воздействия на недобросовестных потребителей. К ней прибегают в тех случаях, когда исчерпаны другие способы заставить абонента исполнить свои обязательства по договору энергоснабжения. Нередко потребители предпринимают незаконные действия по восстановлению электроснабжения. Это квалифицируется как "хищение" энергоресурсов и подпадает под действие Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КОАП РФ)", - говорит Рашид Израилов, начальник диспетчерского отдела отделения "Энергосбыт" АО "Чеченэнерго".

С января по май этого года в Шалинском районе в силу образовавшейся задолженности обесточены 36 абонентов коммерческого, юридического и частного секторов. Адресный обход – занятие не из легких, но действенное. На этот раз за день группа специалистов АО "Чеченэнерго" в составе Р. Израилова, И. Масхудова и А. Хадаевой с контрольной проверкой побывала у абонентов-должников г. Шали, селений Мескер-юрт, Белгатой, Герменчук, Новые Атаги Шалинского района Чеченской Республики. Аналогичные выезды будут предприняты и на другие участки.