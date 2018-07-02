СМИ: Дерипаска отказался от господдержки из-за невыгодных условий

Попавший под санкции США бизнесмен Олег Дерипаска отказался от поддержки Промсвязьбанка из-за неприемлемых условий кредитования, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на его представителя и представителя контролируемого им "Русала".

В апреле США ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, группа ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова". Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что компании, попавшие под новые санкции, запросили у правительства поддержку на сумму около 100 миллиардов рублей. Ликвидность им может предоставить Промсвязьбанк. "Ренова" в мае получила кредит Промсвязьбанка на рыночных условиях, сообщал Минфин.

"Олег Дерипаска отказался от государственного кредитования через Промсвязьбанк… Условия кредитования, предложенные госбанком, включая ставку, были неприемлемыми", — пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя бизнесмена.

Как сообщает издание, представитель "Русала", основного промышленного актива Дерипаски, подтвердил, что "условия помощи были "кабальными".

"Банк заложил в ставку все риски, в том числе бизнеса Дерипаски… в итоге условия были хуже рыночных", — пояснил газете федеральный чиновник.

В пресс-службе Промсвязьбанка не ответили на запрос "Ведомостей".

ПРАЙМ